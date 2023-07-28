Akıllı telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Bu markaları ise Çinli markalar takip ediyor.

İlginizi çekebilir: OnePlus 12’nin Tüm Teknik Özellikleri Sızdırıldı!

Bu markalar arasında bir tanesi var ki yazılım konusunda artık ununu elemiş eleğini asmış durumda. Evet OnePlus’tan bahsediyorum. Yazılım tarafında kendini oldukça geliştirmiş olan OnePlus, geldiğimiz noktada bugün OnePlus Nord N20 SE isimli akıllı telefonu için yeni güncellemesini yayınladı. Detaylara bakalım.

Akıllı telefonun yazılım sürümü bu güncelleme ile birlikte CPH2469_13.1.1.501(EX01)’e yükseltiliyor. Bu güncelleme ile birlikte çeşitli iyileştirmeler ve düzeltmeler geliyor. Güncelleme ile birlikte üçüncü taraf temaları kullanırken ara sıra ortaya çıkan ekran titremesi sorunu giderilmiş.

Güncelleme Günlüğü:

Sistem

Sistem kararlılığını ve performansını arttırıldı.

Üçüncü taraf bir tema kullanıldığında meydana gelebilecek ekran titremesi sorunu düzeltildi.

Sistem verilerinin çok fazla depolama alanı kaplaması sorunu düzeltildi.

Parmak iziyle kilit açmanın çalışmayabileceği sorunu düzeltildi.

Kamera

Kameranın kararlılığını arttırıldı.

Uygulamalar

Google Takvim’in Bölünmüş Görünüm’de açılamamasına neden olan sorunu düzeltildi.