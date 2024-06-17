Geçen ay OnePlus, OnePlus Nord CE 4’ün ısınma sorununu düzeltmek için bir güncelleme yayınlamıştı. Şimdi ise marka, yeni animasyonlar ekleyen, dokunmatik kontrolleri iyileştiren ve bazı kamera sorunlarını gideren büyük bir OxygenOS 14.0.1.704 güncellemesini yayınladı.

OnePlus Nord CE 4 OxygenOS 14.0.1.704 güncelleme değişiklik günlüğü

Yeni Pürüzsüz Animasyonlar

– Daha akıcı bir görsel deneyim için uygulama başlatılırken ve çıkarken simgelere ve yuvarlatılmış köşelere kusursuz dönüşümler ekler.

– Bildirim çekmecesinin altına kaydırıldığında bir sıçrama animasyonu efekti ekler ve Hızlı Ayar simgelerinin ve widget’larının katman efektlerini optimize ederek daha doğal ve hassas bir görsel efekt sağlar.

– Ana ekran simgeleri ve widget’ları için geçiş animasyonlarını optimize eder ve cihazın kilidi açıldığında duvar kağıdı yakınlaştırma animasyonları ekler.

– Ekran açıldığında veya kapatıldığında duvar kağıdı yakınlaştırma animasyonları ve kademeli parlaklık geçişleri ekler.

– Ana ekran çekmecesindeki arka plan renklerini ve Gauss bulanıklık efektlerini optimize eder.

– Cihazın kilidi açıldığında Kilit ekranı saati ve düğmeleri kaybolduğunda geçiş animasyonunu optimize eder.

– Küresel Aramaya girerken ve çıkarken animasyonları optimize ederek daha akıcı ve daha tutarlı bir görsel deneyim sağlar.

Yeni Dokunmatik Kontrol Deneyimi

– Yatay modda bir uygulamadan çıkmak için ekranın bir tarafından içe doğru kaydırdığınızda veya yukarı kaydırdığınızda bir geçiş animasyonu ekler.

– Artık daha fazla uygulama görüntülemek için büyük bir klasörün sağ alt köşesine dokunabilirsiniz.

– Artık büyük klasörlerdeki uygulama simgelerini aşağı çekebilir ve ardından tek bir hareketle bir uygulamayı açabilirsiniz.

– Dokunma kontrolünün yanıt verme hızını artırır. Ana ekranda ve Son görevler ekranında dokunma ve kaydırma işlemleri artık daha hızlı ve daha kararlı.

– Uygulama kullanım senaryoları için dokunma duyarlılığını artırır; örneğin uygulamaları açarken ve kapatırken, son görevlere girerken ve çıkarken veya uygulamalar arasında geçiş yapmak için hareket kılavuzu çubuğunu kaydırırken.

– Büyük klasörler kullanıldığında animasyonları optimize eder. Uygulamaları Ana ekranda sürüklemek artık daha sorunsuz.

Sistem

– Sistem kararlılığını artırır.

– Sistem güvenliğini artırmak için Haziran 2024 Android güvenlik düzeltme ekini entegre eder.

İletişim

– Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için ağ bağlantılarının kararlılığını artırır.

Kamera

– Belirli senaryolarda video kaydındaki takılma sorunu düzeltildi.

– Belirli senaryolarda fotoğraflarla ilgili görüntüleme sorununu düzeltir.

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Güncelleme şu anda Hindistan’da sınırlı sayıda kullanıcıya sunuluyor ve yakında daha geniş bir sürüm bekleniyor. Henüz OTA güncelleme bildirimini almadıysanız, Ayarlar’a gidip Cihaz Hakkında’yı, ardından OxygenOS’u seçip Güncellemeyi Kontrol Et’e dokunarak manuel olarak kontrol edebilirsiniz.