OnePlus, Nord CE 3 Lite’ı Hindistan’da piyasaya sürdü. Marka bunun yanı sıra Nord Buds 2 TWS kulaklıklarını da duyurdu. Nord markalı en yeni akıllı telefon, geçen yılki Nord CE 2 Lite’ın halefi olarak geliyor. Telefon, selefine göre önemli yükseltmeler içeriyor. İşte tüm detaylar aşağıda.

OnePlus Nord CE 3 Lite, 6,71 inç boyutunda merkeze hizalanmış delikli bir ekrana sahip. FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Akıllı telefonun güç düğmesine gömülü yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcısı ve arka panelde iki kamera halkası var. Ses cephesinde, cihaz çift stereo hoparlör ile donatılmış.

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Görüntüleme cephesinde, OnePlus Nord CE 3 Lite üçlü arka kameralara sahip. Kurulum, 3x kayıpsız zoom özellikli 108MP ana sensör, 2MP derinlik lensi ve 2MP makro ünitesinden oluşuyor. Öne bakan 16MP’lik bir selfie enstantanesi var.

Kaputun altında, OnePlus Nord CE 3 Lite, selefine de güç veren bir Snapdragon 695 işlemci ile beraber geliyor. 8GB sanal RAM teknolojisi ile birlikte 8GB RAM barındırıyor. Cihaz 128GB ve 256GB depolama seçenekleriyle sunuluyor. Akıllı telefon gücünü 67W hızlı şarjı destekleyen 5.000mAh pil kapasitesine sahip. Yazılım açısından Nord CE 3 Lite, kutudan çıktığı andan itibaren Android 13 tabanlı OxygenOS 13.1 üzerinde çalışıyor. İki yıl garantili işletim sistemi ve üç yıl güvenlik güncellemeleri alacak.

OnePlus Nord CE 3 Lite’ın bağlantı seçenekleri arasında 5G, WiFi, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm jak bulunuyor.