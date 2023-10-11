Bu videoda ülkemize yeniden giren OnePlus markasının en uygun fiyatlı ürünü Nord CE 3 Lite 5G modelini kutusundan çıkarıyoruz ve detaylarına yakından bakıyoruz.
OnePlus Nord CE 3 Lite 5G Teknik Özellikleri
Tasarım: 165.5 x 76 x 8.3 mm 195 Gram
Ekran: 6.72 inç, IPS LCD, FHD+,120Hz, 680 nit parlaklık
İşlemci: Snapdragon 695 5G
RAM/Depolama: 8GB/256GB
Kamera: 108MP + 2MP + 2MP / 16MP
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 67W SuperVOOC
Ağ Bağlantıları: WiFi 5, Bluetooth 5.1, 5G
Fiyat: 15.999 TL
Peki siz OnePlus Nord CE 3 Lite 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.
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