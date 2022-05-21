OnePlus, 19 Mayıs’ta yaptığı etkinlikte OnePlus Nord 2T’nin yanında, geçtiğimiz ay Hindistan pazarı için satışa sunulan orta segmentteki güçlü oyuncusu olan Nord CE 2 Lite modelinin de Avrupa lansmanını yaptı. Temelinde tanıtımın yıldızı olan Nord 2T’nin ucuzlatılmış bir versiyonu olan Nord CE 2 Lite, fiyatına göre sunduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

Snapdragon 695 5G, 6 GB Bellek ve Dahası!

Firmanın orta segmentteki oyuncusu, 195 gramlık bir ağırlığa sahip ve 8.5 mm kalınlık değeriyle ortalamadan biraz daha kalın bir cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Büyük diyebileceğimiz 6.59 inçlik IPS LCD bir ekrana sahip olan cihazda aynı zamanda 120 Hz ekran tazeleme hızı desteği de sunuluyor. Full HD+ çözünürlüklü bu ekranın desteklediği tazeleme hızı değerinin abisi olan Nord 2T’deki 90 Hz’e göre daha yüksek olduğu görülüyor. Daha uygun bir fiyata abisinden daha yüksek tazeleme hızı desteği sunması Nord CE 2 Lite’in önemli bir avantajı.

Oldukça iyi sayılabilecek %84.1 ekran-gövde oranına sahip olan cihazın ekranında bulunan delik çentikte 16 MP çözünürlüklü f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir özçekim kamerası yer alıyor.

Cihazın arka tarafında bulunan üçlü kamera kurulumunda ana kamera olarak 64 MP çözünürlüklü f/1.7 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. Buna eşlik eden bir adet makro ve bir adet derinlik algısı kameralarının çözünürlük değeri ise 2 MP olarak karşımıza çıkıyor.

Ortalamadan büyük olan 5000 mAh’lik bir batarya kapasitesine sahip olan cihazın desteklediği en yüksek şarj gücü ise 33 Watt olarak karşımıza çıkıyor. Samsung’un amiral gemisi modellerinde bile 25 Watt desteği sunduğu bir dönemde OnePlus’ın giriş-orta seviyede konumlandırdığı bir cihazında 33 Watt sunulması olumlu bir hamle olmuş. Cihazda bulunan donanımların da orta seviye için yeterli olduğunu söylemek mümkün. Qualcomm’un nispeten güncel işlemcileri arasında sayabileceğimiz Snapdragon 695 işlemcisinden gücünü alan cihazda 5G desteği de bulunuyor. 5G desteğinin cihazı uzun süre kullanmak isteyen kullanıcılar için önemli bir özellik olduğu söylenebilir. 6 GB bellek ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olan cihazın bu özelliklerinin de bulunduğu segment için yeterli olduğu söylenebilir. İki farklı renk seçeneğine sahip olan cihazın tavsiye edilen satış fiyatı ise 299 euro olarak karşımıza çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde ön siparişe açılan cihaz, 24 Mayıs itibariyle Avrupa’daki teknoloji marketlerinde yerini alacak. Cihazın yakın zamanda Orta Doğu ve Asya pazarındaki satışlarının da başlaması bekleniyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus bu modeli ülkemize getirmeli mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın! İlginizi Çekebilir: OnePlus Nord 2T Tanıtıldı: Dimensity 1300 ile Geliyor!