OnePlus, Nord CE 3 Lite’ın lansmanının yanı sıra, OnePlus Nord Buds 2 TWS kulaklıklarını da duyurdu. Ürün geçen yılki Nord Buds’ın halefi olarak geliyor. Ek olarak Nord Buds 2 TWS, biraz daha yüksek bir fiyat etiketiyle selefine göre önemli yükseltmeler içeriyor. İşte detaylar.

OnePlus Nord Buds 2, selefiyle aynı yarı kulak içi tasarımı koruyor. Düz bir gövdeye ve silikon kulak uçlarına sahiptir. Kulaklıklar IP55 sertifikalı suya ve toza dayanıklıdır.

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Ses tarafında, OnePlus Nord Buds 2 12,4 mm çift dinamik titanyum sürücü ile donatılmıştır. 25 dB’ye kadar aktif gürültü engelleme özelliğine sahiptir. Dengeli bir dinleme deneyimi için BassWave bas geliştirme algoritması vardır. Ses cihazı ayrıca aramalarda net kalite için çift mikrofona sahiptir. Dolby Atmos, Dirac Ses ayarı ve ses ana ekolayzır desteği ile gelirler. Çevrenin farkında olmak için bir şeffaflık modu da var.

OnePlus Nord Buds 2, şarj kutusuyla birlikte 36 saatlik toplam pil ömrü sunduğu iddia edilen 480mAh pil ünitesinden güç alıyor. Her bir kulaklığın ANC etkin ve devre dışı iken sırasıyla 7 ve 5 saat müzik çalma süresi sunduğu söyleniyor. TWS kulaklıklar USB-C portu üzerinden hızlı şarjı destekliyor. Hızlı eşleşmeyi destekliyor ve Bluetooth 5.3 bağlantısı aracılığıyla aynı anda iki cihaza bağlanabiliyor.