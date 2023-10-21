Bu videoda ülkemize yeniden giren OnePlus markasının ülkemizde en çok satması beklenen ve özellikleriyle göz doldura OnePlus Nord 3 5G modelini kutusundan çıkarıyoruz ve detaylarına yakından bakıyoruz.

OnePlus Nord 3 5G Teknik Özellikleri

Tasarım: 162 x 75.1 x 8.2 mm 193,5 Gram

Ekran: 6.74 inç Fluid AMOLED, 1 milyar renk, 120Hz, HDR10+, 1450 nits

İşlemci: Dimensity 9000

RAM/Depolama: 16GB/256GB

Kamera: 50MP + 8MP + 2MP / 16MP

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 80W SuperVOOC

Ağ Bağlantıları: WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G

Fiyat: 24.999 TL

Birçok farklı noktada (Hepsiburada, Trendyol, pazarama ve PttAVM) satılacak olan telefonun detaylarına buradaki linkten bakabilirsiniz: https://cepport.com.tr/oneplus/

Peki siz OnePlus Nord 3 5G hakkında neler düşünüyorsunuz? Kendi görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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