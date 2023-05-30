Yeni bir sızıntı, yaklaşmakta olan OnePlus Ace 2 Pro modeliyle ilgili bazı önemli bilgileri ortaya çıkardı. Yeni canavarla ilgili paylaşılan son bilgiler, cihazın lansman zaman çizelgesinin yanı sıra ekranla ilgili bazı özellikleri de ortaya çıktı. İşte OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi katili!

OnePlus Ace 2 Pro Çok Güçlü Geliyor!

En son sızıntılar, Weibo’nun tanınmış sızıntı kaynağı Digital Chat Station’dan geldi. Sızıntı kaynağı, akıllı telefonun lansman zaman çizelgesini açıkladı. Görünüşe göre, OnePlus Ace 2 Pro bu yılın Temmuz veya Ağustos ayları arasında duyurulacak.

Markanın bu tanıtımının, Xiaomi’nin Redmi K60 Ultra modelinin tanıtımına oldukça yakın olduğunu görüyoruz. Bu da OnePlus cephesinin gözüne bu sefer de Redmi K60 Ultra’yı kestirdiğini gösteriyor. Redmi K60 Ultra’nın sızdırılan güçlü özelliklerine bakarsak, OnePlus cephesinin de oldukça güçlü bir modelle Xiaomi’nin karşısına çıkması bekleniyor.

Digital Chat Station akıllı telefonun kavisli kenarlara ve ince çerçevelere sahip 6.74 inç boyutlu devasa bir OLED panele sahip olacağını ortaya koydu. Bu ekran BOE tarafından tedarik edilecek ve 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Görünüşe göre, bu ekran temel olarak Oppo Reno 10 Pro+ modelinde sunulana benzer olacak ve aynı zamanda 1440Hz PWM karartma özelliğine de sahip olacak.

Önceki raporlara göre, cihaz Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinin hız aşırtmalı bir versiyonu ile donatılacak ve muhtemelen 16GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512GB’a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile eşleştirilecek. Bu özellikler cihazın bir amiral gemisi katilinden ziyade, gerçek bir amiral gemisi olduğunu gösteriyor.

Diğer özellikler arasında 50MP çözünürlüklü OIS destekli arka ana kamera ve 100W hızlı şarjı destekleyen 5000mAh pil yer alıyor. Bu özellikler OnePlus Ace 2 Pro’yu kamera dışında amiral gemisi segmentinden farksız bir cihaz yapıyor. OnePlus Ace 2 Pro eğer Çin dışındaki pazarlarda da satılırsa, Redmi K60 Ultra’nın karşısında çok güçlü bir rakip olabilir.

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