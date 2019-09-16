OnePlus 7T serisinin çıkış tarihi belli oldu

OnePlus, merakla beklenen yeni amiral gemisi telefonu OnePlus 7T serisinin çıkış tarihini açıkladı. OnePlus’ın yeni serisi ilk olarak 26 Eylül’de Kuzey Amerika ve Hindistan’da düzenlenecek etkinlikte sahneye çıkacak. Avrupa lansmanı ise 10 Ekim’de Londra’da gerçekleştirilecek.

Çinli teknoloji devi, etkinlik kapsamında OnePlus 7T ve 7T Pro modellerini tanıtacak. Sızan bilgilere göre her iki cihazda da Snapdragon 855+ işlemci, en az 8 GB RAM, gelişmiş üçlü kamera sistemi olacak. Duyuruda ayrıca her iki telefon da 90Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla geleceğini gösteriyor.

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OnePlus 7T Pro, potansiyel olarak daha yüksek RAM ve daha üst düzey kamera özellikleriyle gelecek. Depolama özellikleri de dahil olmak üzere bazı noktalarda yükseltmeler de olacak.

Lansmanda iki akıllı telefonun yanı sıra OnePlus TV de tanıtılacak. Şirketin piyasaya süreceği ilk televizyonun 4K çözünürlüğe sahip 55 inç QLED ekran, sekiz hoparlör, Bluetooth’lu kumanda ve Android TV işletim sistemiyle gelmesi bekleniyor. Etkinlik şirketin kendi sayfasından ve YouTube‘dan canlı olarak yayınlanacak.

OnePlus 7T özellikleri

Ekran: 6,55 inç, 2400×1080, Fluid AMOLED, 90 Hz, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 855+, 7 nm

Grafik: Adreno 640

Bellek: 8 GB

Depolama: 128 GB ya da 256 GB

Arka kamera: 48 MP ana kamera, 12 MP telefoto lens, 16 MP 120 derece ultra geniş açılı kamera

Ön kamera: 16 MP

Güvenlik: Ekrana gömülü parmak izi okuyucu

Batarya: 3.800 mAh, hızlı şarj

İşletim sistemi: Android 10 bazlı OxygenOS

OnePlus 7T Pro özellikleri