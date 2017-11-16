OnePlus 5T Fiyatları Sızdırıldı

OnePlus’ın amiral gemisi 5T’nin fiyatları sızdırıldı. 6GB RAM / 64GB hafıza $505 fiyatla, 8GB RAM / 128GB hafıza ise $582 dan satışa çıkacak

Popüler Çinli üretici OnePlus, bu hafta hareketli günler yaşıyor. Bir yandan güvenlik açıklarıyla diğer yandan yeni amiral gemisi 5T’nin piyasaya sürülmesiyle uğraşan firma, henüz tanıtımını yapamadan 5T’nin özellikleri, tasarımı derken şimdi de fiyatı’nın sızdırılmasını engelleyemedi. O2 operatöründeki kaynakların OnePlus 5T’nin OnePlus 5 ile aynı fiyata satışa çıkacağını söylemesinin ardından Amazon Hindistan tarafında açığa çıkan görsel ile bu fiyatlar bir kez daha doğrulanmış gözüküyor.

OnePlus 5T iki versiyon olarak piyasa sürülecek ve fiyatlar;

6GB RAM / 64 GB ROM konfigürasyonyna ait versiyonu 505 Dolar, 8GB RAM / 128 GB ROM versiyonu ise 582 Dolar gibi bir fiyata denk geliyor. Elbette bu değerler 5T’nin lansmanı henüz yapılmadığı için fiyatlarda farklılık olabilir. Türkiye saati ile saat 19:00 da başlayacak olan lansmanı bu bağlantı aracılığıyla OnePlus’ın sitesi üzerinden takip edebilirsiniz. Ayrıca OnePlus güvenlik açığıyla ilgili haberimizi de buradan okuyabilirsiniz.