Mobil Dünya Kongresi dünden beri tüm hızıyla devam ediyor. Etkinlikte birçok firma yeni ürünlerini tanıttı. Bunların başında Xiaomi ve Honor geliyor. Xiaomi; Xiaomi 13 serisini, Xiaomi Watch S1 Pro’yu ve Xiaomi Buds 4 Pro’yu tanıtmıştı. Honor ise yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonları olan Honor Magic 5 serisini tanıttı. Bu şirketlerin yanı sıra OnePlus da Mobil Dünya Kongresinde boy gösterdi.

OnePlus, OnePlus 11 Concept isimli akıllı telefonunu tanıttı. Ancak markanın tanıttığı tek ürünü bu değil. Çinli şirket Mobil Dünya Kongresinde yeni sıvı soğutma aksesuarını da tanıttı.

Mobil oyun oynayanların en büyük sıkıntılarından bir tanesi akıllı telefonların bir süre sonra çok ısınması. Akıllı telefonlarda kullanılan yonga setleri güçlendikçe daha fazla güç tüketiyor.

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Daha fazla güç tükettikçe de ısınıyor. Birçok firma bunu aşmak için cihazlarının içerisine sıvı soğutma sistemleri entegre ediyor, daha düşük nanometre üretim teknolojisinden geçen çipleri kullanıyor. OnePlus ise farklı bir çözüm yolu geliştirmiş. Bu çözüm yolu harici bir sıvı soğutma.

Aksesuar iki parçadan oluşuyor. Parçalardan bir tanesi akıllı telefonun arkasına bağlanıyor. İkinci parçaya ise kablo bağlanıyor. Ürünün çalışması bu şekilde. OnePlus’ın iddiasına göre 45W gücünde çalışan bu aksesuar akıllı telefonun sıcaklığını 20 dereceye kadar düşürebiliyor. Bu da oyun oynarken cihazın performansını kaybetmemesi için yeterli bir sıcaklık. Ne yazık ki şirket, bu cihazla ilgili fiyatlandırma ve bulunabilirlik ayrıntılarını henüz açıklamadı. İlerleyen günlerde elimize daha fazla bilgi geçmesi durumunda sizlerle paylaşacağız. Takipte kalın.