Son sızıntılara göre, OnePlus’ın yeni amiral gemisi OnePlus 12R’nin bazı önemli teknik özellikleri ve görselleri @OnLeaks aracılığıyla ortaya çıktı. OnePlus 12R, düz bir AMOLED ekrana, üçlü arka kamera düzenine ve markanın belirgin özelliklerinden biri olan uyarlanabilir kaydırıcısına sahip olacak.

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Söylentilere göre telefon, 6,7 inç boyutunda, 1.5 120Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran taşıyacak. Ayrıca, OnePlus 11R’deki Snapdragon 8+ Gen 1’den bir yükseltme olarak, cihazın Snapdragon 8 Gen 2 SoC ile geleceği belirtiliyor. Kamera tarafında ise, 50MP ana ve 8MP ultra geniş kamerayı korurken, 2MP makro kamera yerine bir 32MP telefoto kamera bekleniyor.

Batarya kapasitesi ise önemli bir yükseltme alacak gibi görünüyor. OnePlus 12R’nin, 11R modelindeki 5000mAh kapasiteli bataryadan farklı olarak 5500mAh kapasiteye sahip bir batarya ile geleceği söyleniyor. Cihazın 100W SUPERVOOC hızlı şarj desteğini koruması da bekleniyor.

Henüz bu bilgilerin hiçbiri resmi olarak doğrulanmadı, bu yüzden son ürünün bu sızıntılarda belirtildiği gibi olup olmayacağını görmek için beklememiz gerekecek.

İçindekiler OnePlus 12R özellikleri

OnePlus 12R özellikleri

6.7 inç büyüklüğünde 2772 × 1240 piksel çözünürlüğünde 120Hz yenileme hızına sahip 1.5K OLED ekran

3.2GHz Sekiz Çekirdekli Snapdragon 8 Gen 2 4nm Mobil Platform

Adreno 740 GPU

16 GB’a kadar LPDDR5 RAM

256 GB’a kadar depolama alanı

OxygenOS 14 ile Android 14

OIS’li 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş kamera, 32MP telefoto kamera 2x optik zoom

16MP ön kamera

Ekran içi parmak izi sensörü, kızılötesi sensör

5G SA/NSA, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.2, USB Type-C, NFC

100W SuperVOOC hızlı şarjlı 5500mAh pil