OnePlus 12, Oriental Screen olarak bilinen, yüksek frekanslı PWM karartma ve DC benzeri karartma özelliklerinin yanı sıra yerleşik donanım düzeyinde düşük mavi ışık korumasına sahip bir BOE X1 OLED ekrana sahip olacak. Ayrıca, telefon kendi geliştirdiği özel göz koruma teknolojisini de sunacak. Geçtiğimiz gün tüm bu ekran özellikleri resmileşen OnePlus 12’nin, şimdi de canlı görselleri ortaya çıktı. İşte fırından sıcak sıcak sızıntılar.

OnePlus 12 Göz Alıcı Tasarımı ile Ortaya Çıktı, Bakın Ne Değişti

OnePlus 12, çarpıcı bir ekran ile geliyor. 6,82 inç boyutundaki bu OLED panel, 3168 x 1440 piksel 2K çözünürlük sunarken, 1Hz-120Hz arasında uyarlanabilir yenileme hızıyla dikkat çekiyor. Bu özellik, hem yüksek kaliteli görüntüler hem de pil tasarrufu sağlayacak.

OnePlus, Oriental Ekranının dünyanın en iyi 2K ekranlarından biri olduğunu iddia ediyor ve DisplayMate adlı ekran test laboratuvarında bu ekranın en iyi puan olan A+ derecesine ulaştığını onaylıyor. Ekran, HDR desteği sunarken, gelişmiş renk doğruluğu vaat ediyor. Bu teknoloji, renkleri 0,35 JNCD değeri ile son derece doğru bir şekilde görüntülemesi anlamına geliyor. Ayrıca, daha az güç tüketirken, 2600 nit‘i aşan tepe parlaklığı ile dış mekanda mükemmel görünürlük sunuyor.

Ekran ayrıca yüzde 93,7’lik eşit bir parlaklık sunuyor. Bu, ekranın herhangi bir bölümünden diğerine parlaklıkta minimal değişiklik olduğu anlamına geliyor ve böylece ekran üzerinde önemli sıcak noktalar veya karanlık bölgeler olmadan tutarlı ve dengeli bir görsel deneyim sunuluyor.

Bununla birlikte yeni canavarın tasarımı Weibo üzerinden sızdırılmış durumda. OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisinde en çok dikkat çeken tasarım değişikliklerinden biri, nokta çentiğin ekranın sol üst köşesinden ekranın ortasına taşınması olacak. OnePlus 8‘den beri hayatımızda olan bu tasarım, sonunda diğer firmalardaki çentik konumlandırmasına benzeyecek gibi duruyor.

Sızdırılan görsellerden pek bir şey anlamak mümkün olmasa da, ekranda OnePlus’ın sloganı “Never Settle” yazısını görmek mümkün. Görsellerde bile oldukça canlı görünen bu ekranın ince çerçevelere ve kavisli bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Çerçeveler eşit görünse de, alttaki çene kısmı yan çerçevelere kıyasla biraz daha kalın duruyor. Bunun kavisli ekran ve görselin açısı nedeniyle böyle görünüyor olması da muhtemel.

Cihazın diğer özellikleri hakkında da sızıntılar geliyor. OnePlus 12, gücünü geçtiğimiz gün tanıtılan Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacak. Bu telefon, 24 GB’a kadar LPDDR5x RAM, 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ve 100W hızlı şarj ile 5,400mAh kapasiteli bir pil ile gelecek. Bu özellikler, yüksek performans ve uzun pil ömrü sunacak.

Ön kamera 32 megapiksel iken, arka panelde 50 megapiksel Sony IMX966, OIS ana kamera + 48 megapiksel ultra geniş açı kamerası + 65 megapiksel periskop kameradan oluşan üçlü kamera kurulumu bulunacak. Cihaz, Android 14 tabanlı OxygenOS 14 ile çalışacak. OnePlus 12, ayrıca kullanıcılarına bir dizi ek özellik sunacak, bu da kullanıcı deneyimini daha da zenginleştirecek. Telefonun farklı renk seçenekleri ile sunulması bekleniyor, bu da kullanıcılara kişiselleştirme olanağı sunacak.

OnePlus 12, güçlü donanım özellikleri, etkileyici ekran kalitesi ve gelişmiş teknolojileri ile dikkat çekiyor. OnePlus’un bu yeni amiral gemisi, teknoloji meraklıları ve akıllı telefon kullanıcıları için heyecan verici bir seçenek olacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!