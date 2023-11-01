OnePlus, OnePlus 12’nin LYTIA “Pixel Stacked” sensörüne sahip olacağını resmi olarak doğruladı. Bu gelişme, şirketin Sony ile işbirliği yaparak OnePlus Open katlanabilir telefonunda çift katmanlı transistör piksel teknolojisi olan Sony LYT-T808 LYTIA görüntü sensörünü kullanma kararının bir sonucudur.

Sızıntılara göre OnePlus 12, aynı LYT-T808 sensörünü kullanacak, ancak OnePlus Open modelinde 48MP yerine 50MP çözünürlüğe sahip olacak. OnePlus Çin başkanı Li Jie Louis, tüm amiral gemisi telefonlarının Sony sensörlerini kullanarak OPPO Find amiral gemisi algoritmasıyla donatıldığını ve bu sayede Sony + Snapdragon + Hasselblad işbirliği ile benzersiz görüntüleme yeteneklerine sahip olduğunu belirtiyor. Bu kez OnePlus 12’nin rakiplerini geride bırakan olağanüstü görüntüleme yeteneklerine sahip olduğunu ve sınırları zorlayabileceğini ekliyor.

OnePlus ayrıca BOE’den 2600 nit parlaklığa sahip 2K “X1 (Oryantal) Ekran”ı ve OPPO’nun geliştirdiği birinci nesil görüntü kalitesi motoru Display P1 çipini kullanacağını resmi olarak onayladı. Bu ekran ve teknolojiler, Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti tarafından desteklenecek.

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Daha önceki söylentilere göre OnePlus 12, 24 GB’a kadar RAM, 1 TB’a kadar depolama alanı, 100 W kablolu hızlı şarj, ve 50 W kablosuz hızlı şarj özelliklerine sahip 5400 mAh pil ile gelecek. Türkiye pazarına da gelecek olan bu canavar bakalım DxOMark testinde neler yapacak?