OnePlus’ın bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu olan OnePlus 12’nin bu yılın sonlarında tanıtılması bekleniyor. Bu cihaz, OnePlus 11’in halefi olarak gelecek. OnePlus 12’nin CAD tabanlı görselleri geçen ay sızdırılmıştı ve bu görseller, telefonun LED flaşla birlikte üçlü kamera kurulumuna sahip olacağını doğruluyor. Ayrıca akıllı telefonun siyah renkte ve kumtaşı kaplamalı olarak piyasaya çıkacağı da doğrulanmıştır.

Şimdi ise MySmartPrice ve tanınmış sızıntı kaynağı OnLeaks, yüksek çözünürlüklü OnePlus 12 görsellerini ortaya çıkararak lansmandan önce daha fazla detayı gösteriyorlar. Bu yeni görseller, üretim öncesi birimlerin gerçek hayattaki resimlerine dayanıyor ve daha önce sızdırılan görsellerden farklılık gösteriyor.

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Bu yeni görsellere göre OnePlus 12, LED flaş ile birlikte üçlü kamera kurulumuna sahip olacak. Daha önce sızdırılan görüntüler, akıllı telefonun iki kamera modülünün hemen altında krom kaplı paslanmaz çelik bir çıkıntıya sahip olacağını ortaya koymuştu. Ancak yeni görsellerde bu çıkıntının ortadan kaldırıldığı görünüyor. Ayrıca, kamera modülünün yanındaki Hasselblad logosu artık ilk “H” harfiyle değiştirilmiştir. Cihazın geri kalan tasarım özellikleri ise daha önce sızdırılan renderlarla aynı görünüyor.

Telefonun ön tarafında, ekranın ortasında bir delikli kesimle yerleştirilen selfie kamerası bulunacak. Güç düğmesi ve uyarı kaydırıcısı sağ kenarda, ses tuşları ise sol tarafta yer alacak.

OnePlus 12’nin teknik özellikleri arasında QHD+ çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç büyüklüğünde OLED ekran bulunuyor. Cihazın içinde, Ekim ayında piyasaya sürülmesi beklenen Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti kullanılacak. Ayrıca, telefon 16 GB’a kadar RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesine sahip olacak. Kamera sistemine gelince, 50MP birincil kamera, 50MP ultra geniş lens ve 64MP Omnivision OV64B periskop lense sahip olması bekleniyor.

Cihazda muhtemelen 32MP selfie kamerası yer alacak. Şarj özellikleri ise 120W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz şarj desteği sunabilecek. Cihazın gücünü 5.000mAh batarya sağlayacak.