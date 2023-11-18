OnePlus bir süredir yeni amiral gemisi modeli olacak olan OnePlus 12 üzerinde çalışıyordu. Akıllı telefon hakkında birçok sızıntı duymuştuk. Geldiğimiz noktada bugün ise akıllı telefon NBTC sertifikasını aldı. Detaylara bakalım.

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NBTC sertifikasına göre akıllı telefon CPH2581 model koduyla birlikte gelecek. Sertifika akıllı telefon hakkında bir bilgi sunmuyor ancak OnePlus 12’nin sertifikaları alması yakın zamanda satışa çıkacağını gösteriyor.

OnePlus 12 küresel sürüm neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılara göre akıllı telefon 2K çözünürlükte 2600 nit parlaklık sunabilen bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran X1 OLED ekran paneline sahip olacak.

Akıllı telefon kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 16 GB RAM eşlik edecek.

Kamera tarafında ise akıllı telefon Sony LYT-808 lensli bir ön kamera ile birlikte gelecek. Bu ön kameraya 3x optik yakınlaştırma sunan 64 MP OmniVision OV64B periskop telefoto kamera eşlik edecek.

OnePlus 12’den önceki nesil: OnePlus 11

OnePlus 11 karşımıza 1440×3216 (QHD+) çözünürlükte bir ekran ile çıkıyor. Bu ekran 6.7 inç büyüklükte 525 PPI piksel yoğunluğunu destekler nitelikte. 120hz ekran yenileme hızını destekleyen ekran, ekran paneli tarafında ise AMOLED bir panele ev sahipliği yapıyor.

OnePlus 11 kaputun altında Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8GB / 16GB LPDDR5X RAM ve 256GB / 512GB UFS 4.0 dahili depolama alanı eşlik ediyor. Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5000 mAh büyüklükteki bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında OnePlus 11, üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 50 MP çözünürlükte. Ana kameraya; 48 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 32 MP çözünürlükte telefoto kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.