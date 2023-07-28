Akıllı telefonlarda telefon ömrünü belirleyen temel faktör güncelleme desteği. Bir akıllı telefon güncelleme aldığı sürece kullanılabilir oluyor. Güncelleme desteği bittikten sonra ise çoğunlukla yavaşlamaya başlıyor. Bu bağlamda en çok güncelleme desteği sunan markaların başında Apple ve Samsung geliyor. Bu markaları ise Çinli markalar takip ediyor. Bu markalar arasında bir tanesi var ki yazılım konusunda artık ununu elemiş eleğini asmış durumda. Evet OnePlus’tan bahsediyorum. Yazılım tarafında kendini oldukça geliştirmiş olan OnePlus, geldiğimiz noktada bugün OnePlus 11R isimli akıllı telefonu için yeni güncellemesini yayınladı. Detaylara bakalım.

OnePlus 11R için OxygenOS 13.1.0.581 güncellemesi yakın zamanda OnePlus topluluk forumlarında duyuruldu. Güncelleme şimdilik sadece Hindistan pazarında kullanılabilir durumda. İlerleyen günlerde diğer pazarlara da gelecektir.

Güncelleme Günlüğü:

Sistem

Sistem güvenliğini artırmak için Temmuz 2023 Android güvenlik düzeltme eki.

Sistem kararlılığını artırır.

Kamera

Fotoğraflar uygulamasını etkileyen bazı sorunları giderir.

Marka yeni güncellemesini sunmaya başladı ancak OnePlus 11R kullanıcıları Oxygen OS 13.0’den beri yeni güncelleme almıyordu. Durumun farkında olan OnePlus yetkilileri kapsamlı bir güncelleme yayınlayarak hatalarını telafi ettiler.

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Eğer OnePlus 11R kullanıyorsanız, Hindisan bölgesinde ikamet ediyorsanız ve cihazınız güncelleme almadıysa güncellemeyi manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Bunun için Ayarlar> Yazılım Güncellemesi kısmından kontrol edebilirsiniz.