OnePlus cephesi, bir süredir 7 Şubat’taki OnePlus 11R tanıtımı için harıl harıl çalışıyor. Şirketin birçok ilkine ev sahipliği yapması beklenen tanıtımın yıldızlarından biri olacağı kesin olan OnePlus 11R, tanıtıma günler kala görselleriyle bizleri karşıladı. Ortaya çıkan görseller bir soruyu akla getirdi: Ucuzlatılmış OnePlus 11 mi olacak?

OnePlus 11R ile OnePlus 11 Arasındaki 7 Farkı Bulun!

Tanıtıma günler kala sızdırılan OnePlus 11R görselleri, sosyal medyada büyük yankı buldu. Teknoloji sektörünün yakından tanıdığı isimler, cihazın tasarımının OnePlus 11’den ayırt edilemez olduğu yönünde yorumlarda bulundu.

OnePlus 11 tasarımı, kullanıcıların beğenisini kazanmakta zorlanmış ve bu tasarım tam anlamıyla “Ya sev, ya nefret et” olarak nitelendirilmişti. Görünen o ki, OnePlus’ın tasarım ekibi bu tasarımdan oldukça memnun.

OnePlus 11R, abisinde olduğu gibi yuvarlak bir kamera modülüne sahip. Ancak göze çarpan bir fark var. OnePlus 11R’de abisinde olduğu gibi ünlü kamera üreticisi Hasselblad imzalı bir kamera kullanılmamış. Zira OnePlus 11R’nin kamera modülünde “Hasselblad” yazısı yer almıyor.

Bunun dışında arka kamera modülünün OnePlus 11 ile oldukça benzer olduğu görülüyor. Diğer bir benzerlik ise OnePlus’ın ikonikleşmiş sessize alma tuşunda. OnePlus 11R modelinde de bu tuşa yer verilmiş. Bu kesinlikle görmek istediğimiz bir şeydi.

Cihazları birbirinden kesin olarak ayırmamızı sağlayan şey ise özçekim kamerası olacak. OnePlus 11R’de özçekim kamerası sol üst köşeden ekranın ortasına taşınmış. Simetrik bir görünüm sevenler bundan memnun olacaktır.

Cihazların ayrıldığı diğer bir nokta ise renk seçenekleri konusunda olacak. Hatırlatmak gerekirse OnePlus 11’de Mat Siyah ve Zümrüt Yeşili adı verilen iki renk seçeneği bulunuyordu. OnePlus 11R’de ise Galaktik Gümüş ve Parlak Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunacak.

Galaktik Gümüş renkli modelin oldukça şık göründüğünü söylemeliyiz. Tasarım konusu tartışmalı olsa da, bu rengin şimdiden birçok kişinin beğenisini topladığı görülüyor.

OnePlus 11R’de dikkat çeken diğer bir tasarım ögesi ise ekranın kavisi konusunda olacak. Bu segmentte genelde düz ekranlı cihazlar görmeye alışmıştık. Ancak OnePlus 11R’nin ortaya çıkan görselleri cihazın kavisli bir ekranla geleceğini gösteriyor.

Oldukça hafif bir kavise sahip olması beklenen cihazda bu denli az bir kavis kullanılması yanlış dokunmaların önüne geçecektir. Ayrıca kavis sayesinde cihazın üst segment bir cihazmış gibi görünmesi de sağlanmış.

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Tasarım detaylarıyla dikkat çeken OnePlus 11R’yi bizler de çok merak ediyoruz. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce OnePlus 11R nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!