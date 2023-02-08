OnePlus geçtiğimiz aylarda yeni amiral gemisi modeli OnePlus 11 ile karşımıza çıkmıştı. Ancak firma dur durak bilmiyor ve yeni modelini tanıtacağını açıkladı. Cloud 11 lansman etkinliğinde OnePlus, Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi 2023‘te 2 yıl sonra şirketin bir sonraki konsept telefonu olan OnePlus 11 Concept modelini tanıtacağını doğruladı.

OnePlus, konsept telefonun sektörde ilk teknolojiye sahip yaratıcı bir tasarıma sahip olacağını söyledi. Hatırlatmak gerekirse, McLaren tasarımından ilham alan görünmez bir kameraya sahip OnePlus Concept One, CES 2020’de ve renk değiştiren tasarıma sahip OnePlus 8T Concept, CES 2021’de tanıtıldı.

OnePlus, konsept telefonun yanı sıra amiral gemisi ürünlerini MWC 2023’te de sergileyecek. Etkinliğin kesin tarihi önümüzdeki haftalarda açıklanacak. Heyecanlandıran telefon ile ilgili olarak OnePlus; “Önceki konsept telefonlarının başarısının ardından OnePlus 11 Concept, markanın akıllı telefonun geleceği vizyonunu ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda OnePlus’ın sürekli yenilik ve teknolojik atılımlara olan bağlılığının bir kanıtı.” ifadelerini kullandı.

Şimdilik bu konsept telefonun özellikleri bilinmiyor. Muhtemelen ekran altı kamera, gizlenen arka kamera ve farklı bir tasarım bizleri karşılayacak. Konsept telefonları ile dikkatleri üzerine çeken firmanın yeni modeli merakla bekleniyor. Bu model MWC 2023‘te sergilenecek ancak maalesef ki satışa sunulmayacak.

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Firmalar ellerindeki teknolojilerini göstermek için bazen böyle konsept adı verdikleri telefonları ile karşımıza çıkabiliyor. OnePlus da bu işi başarılı bir şekilde yönetiyor. Bakalım bu sefer ki konsept telefon son tüketici ile buluşabilecek mi? Bekleyip göreceğiz.