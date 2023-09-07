Google cephesi Android 14 sürümüne, geliştiricilere gelişmiş pil istatistikleri sunan bir API eklemişti. Bu API, telefonunuzdaki pilin sağlığı hakkında daha fazla bilgi sunan uygulamaların yaratılmasına imkan tanıyordu. Ancak, Samsung’un Android 14 tabanlı One UI 6.0 arayüzü bu özellikleri desteklemeyecek gibi görünüyor! Samsung kullanıcıları üzgün!

One UI 6.0 Kullanıcılara Pil Sağlığını Göstermeyecek Gibi Görünüyor!

Bu API’yi kullanan ilk uygulamalardan biri olan aBattery, Android 14 beta yazılımını çalıştıran Galaxy S23’te denendi ve uygulamanın bu API’ye erişemediği görüldü. Geliştiriciler için gerekli izinler mevcut olsa bile, bilgilere erişme girişimi “Cihaz bu sorguyu reddetti” hatası ile sonuçlandı.

Bu da demek oluyor ki, Samsung telefon kullanıcıları batarya ve cihaz ile ilgili bu istatistiklere erişme konusunda sınırlamalarla karşılayacak, veya da asla yardımcı uygulamalar ile bu bilgilere ulaşamayacaklar.

Bu bilgiler arasında pilin maksimum kapasitesi, üretim tarihi, ilk kullanım tarihi, şarj voltajı gibi önemli istatistikler yer alıyor. Samsung telefonlar şu anda pil durumu hakkında sınırlı bilgi sunuyor. Ancak saf Android 14’te, Ayarlar üzerinden doğrudan Pil menüsüne giderek burada temel bilgileri görebiliyorsunuz.

Ancak, bu eksikliklerin kalıcı olup olmayacağı veya Samsung’un yeni güncellemenin kararlı sürümünü piyasaya sürmeden önce pil API’si için destek ekleyip eklemeyeceği henüz bilinmiyor. Samsung, geçmişte yazılım güncellemeleri sırasında yeni özellikler eklemiş ve eksiklikleri gidermişti. Bu nedenle ilk etapta eksik özelliklerin gelecekte eklenme olasılığı bulunuyor.

Birçok kullanıcının pil sağlığı gibi veriler konusunda endişeli oldukları ve buna büyük önem verdikleri göz önünde bulundurulduğunda, Samsung’un bu kararı gerçekten ilginç olmuş. Ancak One UI 6.0 daha yolun başında. Bu nedenle ilerleyen dönemlerde yeni özellikler eklenmesi çok büyük bir ihtimal. Samsung bu denli çok kullanıcıyı boynu bükük göndermeyecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung bu API’yi ekleyecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!