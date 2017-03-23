OKI, Yeni MC563dn Modeli ile Ürün Portföyünü Genişletiyor

OKI’nin yeni MC563dn modeli profesyonel güvenlik özelikleri ile beraber daha geniş bir kitleye hitap etmeye hazırlanıyor.

OKI, 2016 yılı son çeyreğinde tanıtımını yaptığı renkli yazıcı portföyünü yeni ürünleri ekledi. Yüksek kaliteli çıktı, üst düzey fonksiyonellik ve etkiliyici sonuçlar sağlayan MC563dn aynı zamanda etkileyici bir baskı hızına sahip. Dakikada 30 sayfa yazabilen yazıcı aynı zamanda 1200 x 1200 dpi yüksek kaliteli çözünürlüğe sahip. 7.5 saniye ilk baskı hızına sahip cihazda mobil yazdırma seçenekleri için AirPrint ve Google Cloud Print gibi seçenekler de yer alıyor.

Private Print ve Card Release gibi güvenlik özellikleri sayesinde MC563dn küçük ve orta ölçekli işletmelerine güvenli bir kullanım sunuyor. OKI Europe Ltd. Kıdemli Ürün Pazarlama Müdürü Anna Dorrington yaptığı açıklmada şirketin geçen yılın Ekim ayında piyasaya çıkan renkli ve çok fonksiyonlu yaıcıların çok beğenildiğini ve olumlu tepkiler aldığını açıkladı.

Yazıcı hassas belgelere sadece yetkili personelin erişimine izin veren son derece gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip. Yazıcının Private Print özelliği, belgeleri yazıcıya şifreli olarak yollanmasını sağlıyor ve son baskı tamamlandıktan sonra bu belge otomatik olarak yazıcı tarafından siliniyor.