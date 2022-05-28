Nvidia bir basın açıklamasıyla, oyun sektörünün 2022’nin ilk çeyreğinde öne çıkanlardan biri olduğunu ve şirket için bir rekor olan ve aynı döneme göre %46‘lık bir büyümeyi temsil eden 8,29 milyar dolar kar elde etmesine yardımcı olduğunu duyurdu.

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Nvidia, oyun alanı tek başına 2021’in ilk üç ayına kıyasla %31′lik bir artışı temsil eden 3,62 milyar Dolar gelir elde etti. Bu değere katkıda bulunan ana faktörler GeForce RTX 3090 Ti‘nin gelişiydi.

Açıklamada “Zorlu bir makro senaryosunda veri merkezinde ve oyunlarda rekor sonuçlar elde ettik. İkinci yarıda yükselen yeni GPU, CPU, DPU ve robotik işlemcilerle tarihimizin en büyük yeni ürün dalgasına hazırlanıyoruz. NVIDIA’nın kurucusu ve CEO’su Jensen Huang, “Yeni çiplerimiz ve sistemlerimiz, yapay zekayı, grafikleri, Omniverse’i, kendi kendini süren arabaları ve robotları ve bu teknolojilerin etkilediği birçok endüstriyi büyük ölçüde geliştirecek” dedi.