Üst düzey video kartlarının fiyatının çok pahalı olduğunu düşünüyorsanız, her zaman daha da kötüye gidebileceğini bilmekte fayda var. En azından GeForce kartları söz konusu olduğunda, görünüşe göre Nvidia CEO’su bu parçaların fiyatının daha da yüksek olması gerektiğine inanıyor.

GPU üreticisindeki yatırımcılarla yaptığı bir konuşmada Jen-Hsun Huang, video kartlarının mevcut nesil bir konsolla aynı fiyatta olması gerektiğini belirtti. İsim vermemesine rağmen, şirket patronu muhtemelen PlayStation 5 ve Xbox Series X‘ten bahsediyordu.

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Huang için grafik kartları “esas olarak bilgisayarınızın içindeki bir oyun konsolu”dur ve bu nedenle benzer şekilde değerlendirilmelidir. Yani bu kartların fiyatının Sony ve Microsoft konsollarının fiyatına denk olması gerektiğini düşünüyor.

CEO, yatırımcılara “GeForce’nin ortalama satış fiyatının bir konsolun ortalama fiyatıyla eşleşmesi gerektiğine her zaman inandık” dedi. Ayrıca, video kartlarının yaklaşık 500 Dolara satılması gerektiğini belirtti.

Nvidia’nın başkanı ayrıca, grafik kartı satışlarından elde edilen getiri kripto para piyasasındaki yavaşlamaya paralel olarak düşse de, etkinin tersine çevrilmesi gerektiğine inanıyor.

Kaynak: PCGamer, Eurogamer