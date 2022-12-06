Kısmen ZTE’ye ait olan oyun markası Nubia, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak bir sonraki amiral gemisi üzerinde çalışıyor. Tanınmış bir ihbarcı yeni Red Magic 8 Pro’nun gelişmiş bir ekran altı kamera, daha hızlı kablolu şarj ve daha büyük bir pil getireceğini iddia ediyor.

Yeni akıllı telefon, mevcut amiral gemisi Nubia Red Magic 7S Pro’ya kıyasla daha kısa, daha ince ve daha dar olacak. Daha küçük kaplama alanı ekranı etkilemeyecek. Digital Chat Station, telefonun önceki modelle aynı olan 6,8” OLED düz ekrana sahip olacağını söylüyor.

Selfie kamera sensörü, daha net bir resim ve daha iyi video kalitesi sağlayan panel üst kısmında olması beklenen değişikliklerle birlikte 16 MP çözünürlüğünü koruyacak. Arkada üçlü bir kamera dizilimi olacak: 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP yardımcı kamera.

Bataryanın biri 5.000 mAh, diğeri 6.000 mAh olmak üzere iki versiyonu olduğu söyleniyor. Nubia Red Magic 8 Pro, 165W kablolu şarjı destekleyecek.

Bunun yalnızca Çin versiyonu olacağına eminiz, daha güçlü güç hücresi ise muhtemelen daha yavaş şarj hızlarına sahip olacak ve uluslararası modelde olacak.