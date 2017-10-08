Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA, Kaspersky Lab. hakkında yenilir yutulur olmayan iddialarda bulundu.

NSA, Edward Snowden vakasından beri darbe üstüne darbe alıyor. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı, şimdi de Rus siber güvenlik devi Kaspersky hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Söz konusu iddiaya göre Kaspersky Security ürünleri kullanan Amerikan bilgisayarlarında büyük ölçüde “hassas” veri çalındı.

Amerika Birleşik Devletleri’ne bağlı yetkililer konuyla ilgili detay vermedi. FBI konuyla ilgili büyük bir araştırma başlatırken, Rus şirketin İcra Kurulu Başkanınından bir açıklama geldi.

Rus güvenlik devinin CEO’su Eugene Kaspersky, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Şirket olarak hiçbir kullanıcımızın mahremiyetini zedelemedik. Ortaya atılan iddialar mantığın sınırları zorluyor. Konu ile ilgili hiçbir detay olmadığı gibi, resmi kanıt da bulunmuyor.”

NSA’den kısa süre önce FBI da, “Rus siber güvenlik şirketinin dünyada popüler olan anti-virüs programlarının, Rus istihbarat ajanslarının çalışan herhangi bir bilgisayara veya ağa izin verebileceği ‘arka kapılar’ içerebileceğini” vurgulamıştı.