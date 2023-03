Eski OnePlus kurucu ortağı Carl Pei tarafından yönetilen İngiltere merkezli elektronik markası Nothing‘in bir hoparlör piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Herhangi bir resmi duyuru öncesinde, henüz duyurulmamış hoparlörün tasarımını ve bazı özelliklerini gösteren bir render internette ortaya çıktı. Render, sözde ses cihazı için yarı şeffaf bir tasarım öneriyor.

Hoparlörün kutu gibi bir tasarıma sahip olduğu da görülüyor. Nothing zaten kulaklıkların ötesine geçmiş ve geçen yıl Temmuz ayında ilk akıllı telefonu Nothing Phone 1’i piyasaya sürmüştü. Şirket 2021 yılında da Nothing Ear 1 kulaklıklarıyla ses alanına giriş yapmıştı.

Tanınmış duyumcu Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke), 91Mobiles ile işbirliği içinde Nothing hoparlörünün sözde bir görüntüsünü sızdırdı. Cihazın sağ tarafına yerleştirilmiş ses ve güç düğmeleriyle kutu gibi bir tasarıma sahip olduğu görülüyor. Nothing markası, hoparlörün ön tarafında dairesel bir halka içinde mürekkeplenmiş olarak görülüyor. Nothing Ear 1 ve Nothing Phone 1’e benzer benzersiz bir tasarım diliyle gelmesi bekleniyor.

Sızdırılan görüntü hoparlör kesiklerini gösteriyor. Tutuşu sağlamak için alt kısımda kauçuk dolgulara sahip olabilir. Bunun dışında, şu ana kadar hoparlör hakkında sızdırılan çok az bilgi var.

Ancak, Nothing henüz bir hoparlör tanıtma planlarını açıklamadı. Ayrıca, hoparlörün nihai model adı da henüz bilinmiyor. Dolayısıyla, bu bilgi bir tutam tuz ile değerlendirilmelidir.

Söz konusu hoparlör, 2021’de küresel olarak piyasaya sürülen Nothing Ear Stick ve Ear 1 TWS kulaklıkların ardından Nothing’in üçüncü ses ürünü olabilir.