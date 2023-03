Eski OnePlus kurucu ortağı Carl Pei‘nin yeni tüketici elektroniği girişimi Nothing, bir sonraki akıllı telefon girişimine ilişkin planlarını açıkladı. Pei, Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2023’te şirketin bir sonraki telefonunun amiral gemisi Qualcomm çipi kullanacağını açıkladı.

Pei, yaklaşmakta olan Nothing Phone 2’nin Qualcomm’un üst düzey Snapdragon 8 serisi işlemcilerinden biriyle donatılacağını doğruladı. Ancak, tam çipi doğrulamaktan kaçındı.

Snapdragon 8 Gen 2 mi?

Nothing’in ABD ve Birleşik Krallık halkla ilişkiler müdürü Lewis Hopkins, Digital Trends’e yaptığı açıklamada, şirketin şu anda yalnızca “Qualcomm Snapdragon 8 Serisi” işlemciyi doğrulayabileceğini söyledi.

Söz konusu çipin muhtemelen en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Gen 2 olmayacağı sonucuna varmak zor değil. Telefonlarında bu çipi kullanan neredeyse her akıllı telefon üreticisi, akıllı telefon pazarlama kampanyalarında bu çipe övgüler yağdırıyor. Övülmeyen bir şey yok.

Tahminlere göre, geçen yıl tanıtılan Snapdragon 8 Gen 1 çipli sistemin dönem ortasında yenilenmesi olan Snapdragon 8+ Gen 1 olacaktır. TechCrunch’a verdiği ayrı bir röportajda Pei, Nothing Phone 2’nin Snapdragon 8 Gen 2 kullanmayacağına dair sağlam bir ipucu daha verdi. Bir sonraki Nothing akıllı telefonu sorulduğunda Pei, “maliyet açısından muhtemelen benzer olacaktır” dedi.

Pei’nin açıklaması, Nothing Phone 2’nin Qualcomm’un en yeni silikonuna para harcamak yerine maliyetten tasarruf etmek için önceki nesil Snapdragon 8 serisi bir işlemci kullanacağına dair bir başka güçlü işaret. Geçmişte birçok akıllı telefon üreticisi bu stratejiyi kullanarak uygun fiyatlı bir amiral gemisi sunmuştu ve Nothing’in de bu izleri takip ettiğini görmek şaşırtıcı olmayacak.

Aslında Nothing’in bu stratejisi beni oldukça heyecanlandırdı. Nothing Phone 1, orta seviye bir işlemciye dayanmasına rağmen sağlam bir deneyim sundu. Bunun nedeni, Pei’nin ekibin Nothing Phone 1 için Nothing OS üzerinde çalışmak için yeterli zaman (ve kaynak) bulamadığını iddia etmesine rağmen Nothing’in kullanıcı arayüzünü son derece temiz ve hızlı tutuyor.