Nothing firması, geçtiğimiz gün Nothing’in bir bira üreteceğiyle ilgili şakalar yapmış ve 1 Nisan şakası olarak yorumlanan bu duyuru herkesi güldürmüştü. Şirketin eksantrik başkanı Carl Pei sayesinde Nothing’in 1 Nisan şakası gerçek oluyor!

Nothing Birası Gerçek Oldu!

Nothing, Galler’in güney sahil şeridindeki Swansea’da bulunan bir mikro bira fabrikası olan Freetime Beer Company ile Nothing Beer’ı üretmek için işbirliği yapıyor. Eğer merak ediyorsanız, bu bira %5,1 alkol oranına sahip olacak.

Armut aromalı, kuru ve filtresiz bir pirinç birası olarak markalaşan Nothing, bu yaz için altılı paketlerin piyasaya sürüleceğini duyursa da, ürünün internet sitesinde çıkış tarihi 2023 sonu olarak belirtiliyor. Nothing Beer, Nothing’in Londra’daki mağazasında ve Nothing’in web sitesinde yer alacak. Henüz ürün hakkında bir ülke listesi bulunmuyor. İlgilenen müşteriler birayla ilgili bir bültene kaydolabilirler.

Nothing ve Freetime Beer Company ilk kez birlikte çalışmıyor. Geçtiğimiz Aralık ayında şirketin Londra mağazasının açılışında partiye katılanlara da bira servis edildi. Şirket, bunu Nothing Beer’a giden yolda bir “prototip” olarak adlandırıyor.

Neler Olmuştu?

Teknoloji dünyasının yeni oyuncusu Nothing, gösterdiği bir ürünle 1 Nisan şakası kervanına katıldı. Şirket şakasıyla teknoloji tutkunlarını güldürdü. Şirket, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda kendi birasını tanıtacağını duyurmuştu.

Ürünün telefonlarda olduğu gibi tamamen şeffaf bir tasarıma sahip olduğu gözlerden kaçmadı. Nothing’in birasının şaka olduğu iddia edilmiş ve ciddi bir duyuru olmadığı söylenmişti. Ancak ilginç kararlara imza atan Carl Pei, görünen o ki bu konuda da aslında şaka yapmıyormuş.

Nothing’in aslında burada Tesla’yı takip ettiğini söylemek mümkün. OnePlus’ın kurucu ortaklarından olan ve OnePlus’tan ayrılarak Nothing’i kuran Carl Pei, bir bakıma kendisini teknoloji lordu gibi görüyor ve birçok alanda Elon Musk’ı taklit ediyor.

Tesla, sadık müşterilerine satmak üzere Tesla GigaBier’ı kısa bir süre önce gerçek bir ürün olarak duyurdu. Carl Pei de kendisine sadık olan müşterileri olduğunu biliyor ve sınırlı sayıda üretilen bazı ürünlerle kolay yoldan para kazanmak istiyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Nothing’in bira işi tutar mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!