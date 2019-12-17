Note 10 ailesi için stabil OneUI 2.0 yolda!

Note 10 ve Note 10+ kullanıcıları da S10 ailesinde olduğu gibi erken vakitte güncellemeye erişmeye başladılar. Bildiğiniz gibi S10’un son betasının ardından ilk kez Almanya’ya stabil sürüm dağıtımına geçilmişti.

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Samsung bu sene bizi hayrete düşüren hamleler yapmaya devam ediyor. Güncelleme dağıtımında en geride kalan şirketlerden biri olan firma bu sene hızlı bir atak yaparak, Android güncellemelerinin gönderme sürecini hızlandırma kararı almıştı.

Bu kararla birlikte, firmanın doğru bir stratejik yol izlediğini düşünüyoruz. Bu senenin bayrak gemi modelleri olan Note 10 ve Note 10+ için Android 10 tabanlı, stabil OneUI 2.0 yükseltmesini kullanıcılara sağlamaya başladı.

Firmanın yayınladığı güncelleme takviminde, Note serisinin 20 Ocakta Android 10’a kavuşacağı belirtilmişti. Samsung, görünen o ki beta programını sonlandırmış ve daha erken bir tarihte güncellemeyi dağıtıma çıkartmış.

Yukarıdaki ekran fotoğrafından da görebileceğiniz üzere güncellemenin boyutu 2GB’a yakın ve Android 9’a nazaran içerisinde birçok değişikliği barındırıyor. Yükseltme, yakın bir zamanda diğer bölgeler için de erişebilir hale gelecektir. Sürekli olarak bildirimlerinizi kontrol etmeyi unutmayın.