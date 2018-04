Nokia Camera uygulaması çıktı!

Geçtiğimiz MWC 2018 fuarında Nokia, yeni akıllı telefonlarıyla beraber bizim Lumia zamanından tanıdığımız “Pro Camera” uygulamasını da tekrar yeni cihazlara getireceğini açıklamıştı. Sızdırılan Nokia 7 güncellemesinin içerisinde yeni kamera uygulaması da bulunuyor ve uygulamanın resmi olmayan bir sürümü şu anda APK olarak indirilip kullanılabiliyor!

Bu link üzerinden APK olarak indirebileceğiniz ve telefonunuza kurabileceğiniz Nokia Camera uygulaması, oldukça sade ve kullanışlı bir arayüze sahip. Uygulamada manuel olarak ayar yapabilecğiniz PRO modunun yanı sıra, Nokia 8 modelinde yer alan ön ve arka kamerayı birlikte kullanma özelliği de yer alıyor. Ancak APK’da henüz bunun çalışmadığını belirtelim.

Pro Camera experience on Nokia 7 with leaked OTA updates ahead. That’s a benefit of China Variant Nokia Phones, which is you can grab unreleased beta OTA updates ahead of beta labs. pic.twitter.com/G06ZHu3d4C

— Hikari Calyx (@Hikari_Calyx) 8 Nisan 2018