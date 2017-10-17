Nokia 9 görünümünü resmi olarak yayımlamaya henüz hazır değildi fakat sızıntıları adeta yığılmaya başladı. Bu kadar çok sızıntı ve fotoğraf olduktan sonra, aşağıda göreceğiniz bir tanıtım videosu hazırlanmış.

2018 başlarında çıkacak olan, Nokia 9 sızıntı zincirinin en son girişi geçen hafta @OnLeaks tarafından sağlanan sızıntılara dayanan ve büyük bir tartışma konusu yaratan bu konsept video.

Video, daha önce sızdırılmış olan bulanık ve düşük çözünürlükte olan fotoğraflara kıyasla çok daha belirgin. Fakat bu tasarımın da diğer sızıntılar gibi söylentilere dayandığını ve gerçek telefonun daha farklı olabileceğini de unutmamak gerek.