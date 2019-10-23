Nokia 9.1, 2020’nin ikinci yarısında gelecek!

Nokia, profesyonel fotoğrafçılık için kullanılmasını hedeflediği PureView serisinde sevenlerini hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu sene duyurulan Nokia 9 PureView oldukça yetersiz bir cihaz olduğunu göstermişti.

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HMD’nin sahip olduğu şirket, altı kameralı kuruluma sahip yeni dizayn anlayışını Nokia 9 serisinde deneyimlemişti. Çoğu amiral gemisinden çok daha iyi kamera donanımına sahip cihazda teknik detaylara inersek bir hüsranla karşı karşıya geliyoruz.

İskandinav şirket, Nokia 9.1 PureView ile önceki modellerinin abisi niteliği taşıyan cihaz üzerinde çalışmaya başladılar. Nokia Anew Twitter hesabı, yeni amirallerinin 2020 yılının ikinci çeyreğinde yeni amiral gemilerinin tanıtılacağını şimdiden açıkladı. Atılan tweet, bir kullanıcaya cevap olarak geldi.

PureView serisi aslına bakarsak 2018 yılında çıkması beklenen bir aileydi ama 2019’a sarkmıştı. Nokia Anew hesabı, bu iddiayı öne atan ilk siteydi. Önceki nesil dizayn, 3 kameralı 12MP f/1.8 açıklığa sahip monokrom lens ve 2 kameralı 12 megapiksel f/1.8 RGB sensör cihazda yer alıyordu. Bu kamera kombinasyonu Light firması tarafından Nokia için tasarlanmıştı.

Yeni model cihaz için yine aynı firmanın çalışmalara başladığı iddia ediliyor. Umarım, daha esnek bir kamera kurulumunu yeni telefonda görme şansımız olur. Nokia, HMD ortaklığı şirketin Nokia hisselerini Microsoft’tan satın almasıyla başlamıştı. Aslında gerçekleşen bu birleşme beş sene önce başlamıştı. Fakat Microsoft’un isim haklarıyla ilgili ayrı bir antlaşma yapmasından dolayı, firmanın varlığı ve piyasaya çıkışı gecikmişti.

Bir zamanların lideri, İskandinav merkezli firma eski zamanlarına dönebilecek kadar iyi mi? Yorumlar kısmında konuyla ilgili görüşlerinizi belirtebilirsiniz.