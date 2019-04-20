Nokia 5.1 Plus ile popüler oyunları oynadık! (VİDEO)

Nokia 5.1 Plus modeli, ülkemizde Turkcell aracılığı ile satışa çıktı. Biz de bu videomuzda cihazın PUBG Mobile, Asphalt 9 ve Real Racing 3 gibi oyunlardaki performansına yakından bakıyoruz.

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Nokia 5.1 Plus neler sunuyor?

Cihaz gücünü MediaTek Helio P60 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci 12 nm üretim sürecinde üretilen 8 çekirdekli bir işlemci. Telefonda bunun yanı sıra Mali-G72 MP3 grafik birimi, 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı yer alıyor. Android 9 Pie işletim sistemiyle gelen telefon, Nokia ve Google işbirliği sayesinde iki yıl boyunca en yeni güncellemeleri erkenden almış olacak.

Cihazın ülkemizdeki satış fiyatına baktığımızda peşin fiyatına 1999 TL’den 12 ay taksitle satılan telefon, Sarı Günler kapsamında “1 Taksit Bizden” seçeneğiyle Turkcell bayilerinde tüketicilerin karşısına çıkıyor. Böylece tüketiciler yalnızca 11 taksit ödeyerek Nokia 5.1 Plus‘a sahip olabiliyorlar.