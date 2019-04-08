Nokia 3.1 Plus Türkiye’de satışta

Nokia 3.1 Plus güncel akıllı telefon kategorisinde Türkiye’de de satışa sunuldu. Ekran kalitesi, pil ömrü ve çift kamerası ile öne çıkan telefon; 1399 TL fiyatı ile raflardaki yerini almaya başlayacak.

İlginizi çekebilir: Uygun Fiyatlı Nokia 4.2

Nokia 3.1 Plus özellikleri

Nokia, yeni çıkan telefonunun uygun fiyatı ve performansıyla kullanıcının beklentilerini fazlasıyla karşılayacağını düşünüyor.

18:9’luk orana sahip 6 inç HD+ ekranı ile tatmin edici kullanım sunuyor. Genellikle günlük kullanım için tasarlanmış cihaz, sosyal medya ve uygulamaların rahatlıkla deneyimleyeceğini iddia ediyor. İki güne varan pil ömrü sunan Nokia 3.1 Plus, 3500 mAh bataryaya sahip. Ayrıca cihazın arkasında bulunan 13 MP Faz Algılamalı Otomatik Odaklama özelliğine sahip kamera az ışıkta da yüksek kalitede çekimler yapmayı sağlıyor. Aynı zamanda arka tarafta bulunan ve derinlik algılı çekim için kullanılan 5 MP sensör, bulanık çekim yapılmasına rağmen sonradan düzenleme yapmaya olanak sağlıyor. Ön tarafta 8MP kamera kullanan Nokia, kamera deneyimini sekiz çekirdekli çipset ve yapay zeka ile destekliyor. MediaTek Helio P22 sekiz çekirdekli işlemci yüksek ve dengeli bir performans alınmasını sağlıyor. Cihaz, yüksek güç gerektiren durumlarda tutarlı deneyim için performans artışı gösteriyor.

Üç yıl güvenlik yaması ve iki yıl işletim sistemi güncellemesi alacağı söylenen cihazın uzun süre kullanılabilir olacağı da belirtiliyor. Tasarım özelliklerine bakıldığında ise arka alüminyum kapak ve dayanıklılığı artıran basınçlı döküm metal yapı ile kullanıcı deneyimine sunuluyor.

Nokia akıllı telefonlarının evi olan HMD Global Türkiye Genel Müdürü Sertaç Şener “Türkiye’deki kullanıcıların beklentilerini karşılayacak ürünleri uygun fiyatlarla ülkemize getirmeye devam ediyoruz. Geniş ekranı, çift kamerası, iki günlük pil ömrü ve sekiz çekirdekli işlemcisiyle Nokia 3.1 Plus, Nokia’nın alışılmış yüksek kalitesini tüketicilerle buluşturuyor. Akıllı telefon sektöründe çıtayı daha da yükseğe çıkarırken, bütçe dostu ürünleri önceliklendiriyoruz.” dedi.