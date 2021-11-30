Nissan’ın Patronu, Küresel Yonga Sıkıntısının Görünürde Sonu Olmadığı Konusunda Uyardı!

Otomobil devi Nissan’ın patronu, Omicron varyantının, otomobil üretiminde kullanılan kronik mikroçip sıkıntısına baskı uygulayabileceği konusunda uyardı. Makoto Uchida, normal teslimatların ve dolayısıyla bitmiş araçların ne zaman yeniden başlayacağını söylemek için çok erken olduğunu söyledi. Verdiği demeçte, “Size bir tarih veremem. Bu yeni varyant buna baskı ekleyebilir, bu yüzden ne kadar iyi tepki vereceğimiz çok önemli olacak” dedi.

Arabalardan çamaşır makinelerine, akıllı telefonlardan kredi kartlarına kadar birçok ürün yongalara güveniyor.

Bazı fabrikalar, 2020’de pandemi ortaya çıktığında kapanmak zorunda kaldı ve bu da yarı iletkenler olarak da bilinen mikroçip üretiminde birikmeye yol açtı. Evden çalışan insanların işlerini yapmalarına yardımcı olacak dizüstü bilgisayarlara, tabletlere ve web kameralarına ihtiyaç duymasıyla birlikte, artan talep bu etkiyi daha da kötüleştirdi.

Uchida verdiği demeçte, “Sektör olarak bir yarı iletken sıkıntısı yaşıyoruz ve bundan nasıl kurtulacağımız çok önemli” dedi.

Japonya, ilk kez Güney Afrika’da tespit edilen Omicron varyantı üzerindeki uluslararası alarma yanıt olarak yurt dışından gelen uçuşları yasakladı. Uchida’nın yorumları, Nissan’ın 2030 yılına kadar 23 elektrikli modelin önerilen tanıtımını ve 2026 yılına kadar şirketlerin Avrupa satışlarının %75’inin elektrikli araçlar olacağı hedefini içeren araç elektrifikasyon stratejisini açıklamasıyla geldi.

Bu yılın başlarında Nissan, İngiltere’deki Sunderland fabrikasını elektrikli araç üretimi için bir merkeze dönüştürmek için 1 milyar sterlinlik bir yatırım yaptığını duyurdu.

Çin ve ABD için hedefleri çok daha az iddialı. Nissan, Çin’de sattığı otomobillerin %40’ının 2026’ya kadar elektrikli veya hibrit olacağını umuyor. Ancak daha yavaş tüketici alımıyla ABD’de sadece 2030’a kadar aynı orana ulaşmayı bekliyor.

Şirket, içten yanmalı motorların ortadan kaldırılması için bir hedef tarih belirlemedi. Son COP26 iklim zirvesinde Nissan, Toyota, VW ve BMW ile birlikte Ford ve Volvo’ya katılmayı reddetti ve 2040 yılına kadar bunları aşamalı olarak kullanımdan kaldırma taahhüdünü imzaladı. Nissan ayrıca, endüstrinin nihayetinde mevcut endüstri standardı lityum iyon pillerden daha verimli olacağını umduğu katı hal pillerinin geliştirilmesine daha fazla para yatırıyor.

Uchida, Nissan’ın, şu anda Beyrut’ta sürgünde yaşayan ve mali suç suçlamalarıyla ilgili cezai kovuşturmayı beklerken Japonya’dan kaçırılan eski Nissan patronu Carlos Ghosn’un buluşu olan Renault ve Mitsubishi ile ittifakına bağlı kaldığını söyledi. Ghosn, suçlamaları şiddetle reddediyor.