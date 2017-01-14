Nintendo’nun Yeni Konsolu Switch’e Neo Geo Oyunları Geliyor

Nintendo’nun uzun zamandır merakla beklenen yeni oyun konsolu Switch ve bu platforma gelecek olan bazı oyunlar tanıtıldı.

Bütün bunların yanında Nintendo Switch, Neo Geo çağından klasikleri de destekleyecek. Arcade Archive koleksiyonuna sahip Japon oyun yayıncısı Hamster Corporation, King of Fighters ’98’i Mart ayında çıkacak olan Switch’e yetiştireceklerini açıkladı.

Diğer Neo Geo klasikleri ise Mart ayından sonra gelecek. Bunların arasında Waku Waku 7, Shock Troopers, World Heroes Perfect ve Metal Slug 3’de yer alıyor. Ayrıca nostalji bununla da sınırlı değil. Her oyunun 1990’lı yıllardaki tüplü televizyonlarda yer alan gürültülü görüntüsü yer alacak.

Oyuncular eski oyunlarda zorluk seviyesini seçebilecekler ve diğer Switch sahipleriyle bu oyunları internet üzerinden oynayabilecekler. Diğer taraftan ücretli üyelik hesabı açanlara da NES ve SNES oyunlarının ücretsiz olacağı söylentiler arasında geziyor.