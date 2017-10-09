Nintendo, Switch Konsolunun Üretimini Ayda 2 Milyona Çıkardı

Nintendo’nun yeni oun konsolu Switch’in çok başarılı satış rakamlarına sahip olduğunu söyleyemeyiz ancak şirket talepleri karşılamakta zorlanıyordu.

Nintendo Switch oyuncular tarafından yüksek talep görüyor. Ancak Switch’in dünyanın en başarılı satış rakamına sahip olan Wii’nin başarısını yinelemesi çok zor gözüküyor.

Şirket 2017 yılında 20 milyon Switch satmayı hedefliyor ve bu doğrultuda konsolun üretimini ayda 2 milyona çıkardı. Konsol her ne kadar PlayStation 4 ya da Xbox One kadar ilgi çekici değil ancak yine de çok kötü gitmiyor. Çıkacak olan yeni oyunlar ile ilginin artması bekleniyor. Switch’in diğer konsollar kadar popüler olmamasının bir nedeni ise hala daha bazı ülkelerde resmi kanallardan satılmıyor olması.