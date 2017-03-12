Nintendo Joy-Con Kontrolcüleri Windows, Mac ve Android ile Çalışacak

Nintendo’nun piyasaya yeni çıkan oyun konsolu Switch’in Joy-Con kontrolcüleri Mac, Windows PC ve Android cihazlar ile çalışıyor.

Fransa’da kurulan bir Nintendo hayran sitesinde yapılan bir deneme ile Jou Con kontrolcülerinin Windows ve Android cihazlarla çalıştığı ortaya çıktı. Yazılım mühendisi Sam Williams ise kontrolcülerin macOS ile de çalıştığını belirtti.

Windows bilgisayarda Joy Con kontrolcüler Bluetooth üzerinden bağlanıyor ve tuş atamaları için JoyToKey gibi bir uygulama kullanmak gerekiyor. Böylelikle Windows bilgisayarda Joy Con ile oyun oynamak mümkün. Bu aslında büyük bir sürpriz değil çünkü Wiimote’da Bluetooth üzerinden Windows’ta çalışıyordu. Xbox One ve PlayStation 4 kontrolcüleri gibi Joy Con’da rahatlıkla kullanılabiliyor.

Oyunlarda tek bir kontrolcü yetiyor ancak geliştiriciler iki kontrolcünün kullanıldığı oyunlar geliştirebilirler. Özellikle bağımsız yapımcıların oyunları bu yönde gelişebilir. Daha önce bir çok üçüncü parti yazılım ile Wiimote’un ya da Kinect’in Windows’ta kullanıldığını görmüştük.