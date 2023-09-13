GamePad’lerde görülen drift sorunu, Xbox, PlayStation veya üçüncü taraf gamepadler kullanıyor olun, maalesef bazı ürünlerde yapısal kusurlar nedeniyle sık sık karşımıza çıkıyor.

Bu sorunlardan biri olan Nintendo Switch, uzun bir süredir Joy-Con drift sorunuyla kullanıcılarını hayal kırıklığına uğratıyor. Joy-Con kayması olarak bilinen bu sorun, Joy-Con’un analog çubuklarının fiziksel temas olmadan bile hareketi kaydetmeye başladığı bir durumu ifade ediyor.

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Bu sorun, oyun karakterinizi kontrol etmeyi veya nişan almayı zorlaştırabilir ve ne yazık ki bu Nintendo Switch kullanıcıları arasında oldukça yaygın bir sorun. Nintendo, Joy-Con drift sorunu için ücretsiz onarım hizmeti bile sunsa da, sorun hala devam etmektedir ve hatta 2020 yılında bir grup Switch kullanıcısı tarafından dava edildi.

Ancak Nintendo, Switch 2 için bu sorunu çözebilecek bir patent aldı ve bu yeni manyetik joystick teknolojisiyle umut vadetti. Patent başvurusuna göre, manyetikler, joystickleri merkezde tutmak ve sürüklenmeleri engellemek için kullanılacaktır. Bu teknoloji, bir kullanıcının işlemiyle başlangıç ​​konumundan değiştirilecek bir işlem elemanı içeren bir kontrol cihazı, yeri değiştirilen işlem elemanını başlangıç ​​pozisyonuna geri döndürmek için bir geri getirme kuvveti uygulayan bir bölüm, manyetik alan oluşturarak dirençli hale gelen manyetoreolojik akışkanı kullanır.

Elbette, Switch 2’nin bu yeni manyetik joystick teknolojisine sahip olup olmayacağını veya ne zaman piyasaya sürüleceğini kesin olarak söylemek için resmi bir duyuru beklememiz gerekecek. Ancak Nintendo’nun Joy-Con drift sorununu çözmeye yönelik çalışmalarını sürdürdüğüne dair bu patent başvurusu, kullanıcılar için olumlu bir gelişme.