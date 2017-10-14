New York’ta Uber Kullanımı, Taksi Kullanımını Geride Bıraktı

Uber, ülkemizde dahil olmak üzere servis verdiği bütün ülkelerde tartışılmaya devam ederken New York’ta önemli bir başarıya imza attı.

New York Times’da yer alan habere göre Temmuz ayında günlük Uber kullanımı 289.000 iken taksi kullanımı 277.000’de kaldı. Şirket özellikle UberBlack araçlarını taksi ya da toplu taşıma hizmetlerinin verilmedi şehrin dış bölgelerine yönlendirmesiyle bu başarıyı elde etti. Ayrıca son aylarda yükselen araç artışı da bu başarıyı getirdi.

2016 yılında New York’ta taksi kullanımları %11 gerilemişti. Diğer taraftan Uber ve en büyük rakibi Lyft’in kullanımı ise gün geçtikçe artıyor. Ancak şirket Fransa’da, İtalya’da, İngiltere’de büyük baskı altında. Ülkemizde de geçtiğimiz günlerde taksiciler, İstanbul’da büyük bir eylem gerçekleştirdi.