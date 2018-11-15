Netflix fiyatları uyguna getirmek için mobil abonelik sistemini test ediyor

Netflix tarafından kullanıcılarını oldukça mutlu edecek bir haber geldi. Platform, sadece mobil cihazlardan içeriğe ulaşım sağlayan bir üyelik sistemi ile fiyatlar yarı yarıya düşeceğini duyurdu.

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Netflix ABD için fiyat açıklandı!

Daha önce yaptığımız haberde de belirttiğimiz gibi bu özellik ilk olarak Malezya’daki kullanıcılara sunulacak. Yani mobil üyelik sistemi sadece Malezya’da kullanılacak, sonrasında ise diğer ülkelere açılacak. Birçok film ve diziyi içinde barındıran platform’un ilk Türk yapımı dizisi Hakan:Muhafız 14 Aralık’ta yayınlanacak.

ABD için bu üyelik sisteminde 4 dolarlık bir fiyat belirleyen platform, en düşük ‘Basic’ paketini 7,99 dolardan satıyordu. Bu şekilde sadece mobilde kullanılacak bu paket ile Netflix fiyatını yarıya indirmiş oldu. Bunun yanında platform Asya’daki içeriklerine de önem vermeye başlayacak. Asya kıt’asındaki ülkelerdeki yerel içerikleri iki katına çıkaracak.

Ülkemizde de bu mobil üyelik devreye girecek. Bu konuda henüz ülkemiz için fiyatlar açıklanmasa da bir varsayımdan yola çıkarak ülkemizdeki ‘Temel’ paketin 15.99 TL olduğunu düşünürsek, bu mobil üyeliğin yarı fiyatına yani 8 TL civarlarına inebileceğini söyleyebilir. Tabi bu sadece bir varsayım.