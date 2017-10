Netflix, Ülkelere En Kısa Sürede İzlenilen Dizileri Açıkladı

Kullanıcıların Netflix yayınlarını istedikleri zamanda, istedikleri yerde izleyebilme olanağı Binge Race denilen dizi maratonu yarışını ortaya çıkardı.

Netflix üyelerinin bir diziyi baştan sora izleyip bitiren ilk kişi olmak içn dizinin yayınlandığı günden itibaren 24 saat içerisinde bölümleri art arda izlemesine Binge Race adı veriliyor. Bugüne kadar bu maratona 8.4 milyon kişi katıldı. 2013 – 2016 yılları arasında başladıkları diziyi 24 saat içerisinde bitiren kişilerin sayısı 20’ye katlandı.

Türkiye’de dizi maratonu yarışı halinde en fazla izlenen dizi Marvel’s The Defenders oldu. İkinci sırada Santa Clarita Diet ve üçüncü sırada Friends from College yer aldı. Dünyada en çok maraton yapılan ülke Kanada oldu. Kanada’yı Amerika, DanimarkaFinlandiya ve Norveç takip etti. Türkiye ise ilk 20’de kendine yer bulamadı.

Dünyada 24 saat içerisinde tüm bölümleri izlenen diziler listesi de yayınlandı. Bu listenin ilk sırasında Gilmore Girls: A Year in the Life birinci, Fuller House ikinci, Marvel’s The Defenders üçüncü, The Seven Deadly Sins dördüncü ve The Ranch beşinci sırada yer aldı.