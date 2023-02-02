Netflix, premium abonelerine bazı yeni özellikler sunduğunu duyurdu. Böylelikle özellikler arasında en iyi 700 filmde Spatial Audio (Uzamsal ses) desteğine kavuşuyor. Netflix, TV’ler, dizüstü bilgisayarlar ve kulaklıklar gibi yalnızca iki hoparlörü olan cihazlarda dinleyen kullanıcılar için yüzlerce başlığa uzamsal ses özelliğini sunuyor.

Uzamsal ses özelliğinin yarattığı “sürükleyici sinematik ses deneyiminin”, premium abonelerini daha fazla çekmesi bekleniyor.

Netflix, surround ses mikslerini stereo hoparlörler veya kulaklıklar aracılığıyla çalınabilen uzamsal ses dosyalarına dönüştürmek için Sennheiser ile işbirliği yaptı ve bu dosyaların standart stereo dosyalardan daha sürükleyici olması gerekiyor. Bu özellik ilk olarak Temmuz 2022’de Stranger Things için kullanıma sunuldu ancak şimdi daha fazla film için kullanılabilir hale getiriliyor.

Bu özellik Apple’ın aynı adlı Spatial Audio özelliği ile karıştırılmamalıdır. Apple’ın versiyonu da bir ses özelliğidir, ancak kullanılan hoparlör sayısından bağımsız olarak 3D bir ortam oluşturmak için gelen sesi aktif olarak işler.

Netflix, bu özelliğe sahip tüm cihazlarda Apple’ın Spatial Audio özelliğini zaten destekliyor. Temel olarak bu, işletim sistemi sürümü 15.1 veya üzeri yüklü herhangi bir modern iPhone, iPad veya Apple TV anlamına geliyor.

Apple’ın Uzamsal Ses özelliği, Dolby Atmos, Dolby Surround veya stereo parçalardan gelen bilgileri kullanarak sesi kullanıcının etrafına en iyi şekilde yerleştiriyor. Atmos dosyaları bu emülasyon için en fazla veriyi sağlıyor ve en yüksek doğruluğu yaratıyor. Teknoloji ayrıca kullanıcının sesin içinde hareket etmesini sağlamak için jiroskop gibi teknolojilerden de yararlanıyor.

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Ancak Netflix, kullanıcıya farklı bir ses kodlaması sunuyor ve buna uzamsal ses adını veriyor. Bu yeni kodlama, daha geniş bir ses sahnesi üretmek için çıkış cihazına veya herhangi bir algoritmaya dayanmıyor. Bunun yerine ses dosyası, sesi daha fazla yaymak için hoparlörlere farklı üretim talimatları sağlıyor.

Bu nedenle Netflix blogunda yer alan YouTube videosu bu özelliğin bir gösterimini sağlayabiliyor. Bu sadece Netflix uygulamasında bulunan tescilli bir teknoloji değil, sadece içeriklere eklenen güncellenmiş bir ses dosyası setidir.

Apple’ın Uzamsal Ses özelliği Netflix’in yeni uzamsal ses dosyalarından yararlanabilecek. Ancak Netflix başlığında Atmos gibi daha gelişmiş bir ses dosyası mevcutsa, bunun yerine varsayılan olarak bunu kullanacak.

Netflix’in uzamsal ses özelliğinden faydalanmak için kullanıcıların premium plana abone olmaları gerekiyor. 700’den fazla içerik uzamsal ses dosyası kazandı ve yakında daha fazlası da gelecek.