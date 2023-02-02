Geçtiğimiz haftalarda şirketin CEO’sunun görevinden istifa etmesiyle sarsılan Netflix, bir süredir şifre paylaşımına getirdiği engellerle gündemdeydi. Şirketin gelirlerinin düşmesiyle beraber yalnızca seçili ülkelerde test aşamasında olan bu engellerin diğer ülkelere de geleceği ve engellerin kapsamının genişetileceği açıklanmıştı. Firma, internet sitesinde yeni engellerin kapsamını açıkladı. Kullanıcılar tepkili!

Netflix Çok Kan Kaybedecek!

Firma, engellerin kapsamının genişleyeceğini açıkladığında bu kararların ters tepebileceğini ve bazı kullanıcıların platformu terk edebileceğini öngördüklerini söylemişti. Ancak terk eden kullanıcıların platforma vereceği zararın, şifre paylaşım kurallarına uymayı tercih eden ve platforma bu bağlamda ücret ödemeyi kabul eden kullanıcıların getireceği kazançtan daha düşük olacağı tahmin ediliyordu.

Netflix’in resmi internet sitesinin “Sıkça Sorulan Sorular” sekmesinde ortaya çıkan bilgiler, kısa sürede yayıldı ve kullanıcılar sosyal medyadan firmaya ateş püskürdü. Görünen o ki, Netflix bu kararlara gelecek tepkilerin büyüklüğünü hesaba katmamış.

Yeni kararlar neticesinde, hesabın sahibinin birincil konumundan başka bir evde yaşayan kişilerin yayın platformuna erişmek için kendi hesaplarını kullanmaları gerekecek. İnternet sayfasına göre, başka evlerde aynı hesabı kullandığı tespit edilen cihazların Netflix’i izlemesi engellenebilir.

Netflix’in hesabın bağlı bulunduğu cihazların konumunu nasıl takip edeceğini merak edenler için de internet sayfasında önemli açıklamalar bulunuyor. Buna göre platform, hesabınıza giriş yapan bir cihazın birincil konumunuza bağlı olup olmadığını belirlemek için IP adresi, cihaz kimlikleri ve hesap etkinliği gibi bilgileri kullanacak. Bunun beraberinde güvenlik endişesi getireceğini de söylemek mümkün.

Hesaba giriş yapan yeni bir cihaz, birincil konumdan farklı bir konumdaysa, Netflix o konumda art arda yedi gün boyunca oturum açmaya izin veren geçici bir kod isteyecek. Şirket, birincil cihazlarıyla seyahat edenlerin Netflix’i diğer konumlarda kullanırken sorun yaşamayacağını da belirtmiş. Ancak Netflix’e kesintisiz erişim sağlamak için her ay en az bir kez birincil konumunuzdan, yani evinizden Wi-Fi bağlantısını kullanarak hesabınıza bağlanmanız gerekecek. Bu sayede IP adresiniz doğrulanıyor.

Netflix’in bu önlemlerini çok sıkı bulan ve platformdaki deneyimlerini kötü etkileyeceğini savunan kullanıcılar, birer birer platformu bırakıyor. Öyle ki, Netflix’in geçtiğimiz ay her hafta düzenli olarak kullanıcı kaybettiğini açıklayan raporlar var. Şubat ayında bu trendin devam etmesi ve Netflix’in kullanıcı sayısında ciddi bir gerileme yaşanması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu kararlar ülkemizde uygulanmaya başladığında Netflix’i kullanmaya devam edecek misiniz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!