Netflix kullanıcılar için daha uygun hale getirmek amacıyla, video akış platformu Netflix, İşitme Engelliler için Sesli Açıklamaların (AD) ve Altyazıların (SDH) dil kullanılabilirliğini genişlettiğini duyurdu.

Bu aydan itibaren özellikler, kataloğun çoğunda ve İspanyolca, Portekizce, Korece ve Fransızca dahil olmak üzere daha fazla dilde sunulacak.

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Şirket blog yazısında,”Onlarca yıldır eğlenceye erişiminiz nerede yaşadığınıza ve hangi dili konuştuğunuza göre belirlendi, yani yakın zamana kadar AD veya SDH’ye ihtiyaç duyan insanlar bir hikayeden ancak kendi yerel dillerinde yapılmışsa zevk alabilirdi” dedi.

“SDH ve AD dil kullanılabilirliğimizi 20’den fazla dile çıkararak, tüm üyelerimize, nereli olursanız olun, hangi dili konuştuğunuz veya hangi becerilere sahip olursanız olun, hayatlarının ekranda yansıdığını görme yeteneği vermeyi umuyoruz. ” diye ekledi.

Şirket ayrıca, ihtiyaçlarınıza uygun hikayeleri keşfetmeyi kolaylaştırmak için Web ve iOS’ta AD ve SDH’ye sahip şovlar ve filmler için yeni rozetler sunduğunu söyledi. Şirket, “Netflix’te ayrıca ana akım kültürde engelli kişilerle ve onlarla daha fazla hikaye anlatıyoruz” dedi.

“Bu nedenle, engelli insanlarla ilgili karakterler veya hikayeler içeren 50’den fazla gösteri ve film içeren ‘Engelliliği Boyutla Kutlamak’ başlıklı ilk koleksiyonumuzu piyasaya sürdük” sözlerine yer verdi.