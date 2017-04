Netflix’in Birinci Çeyrek Raporları Son Derece Olumlu Gözüküyor

Netflix platformunu daha da ön plana çıkaracak olan bazı projeleri kaçırmış olsa da yayınlanan son çeyrek raporları şirket için olumlu.

Netflix bu üç aylık dönemde 5 milyon yeni kullanıcı sahibi olurken 2.64 milyar dolar gelir elde etti. Platformun yüksek fiyatları ve uluslararası alanda sürekli olarak gelişmesi bu başarıyı getirmiş gibi gözüküyor. Şirket 178 milyon dolar kar elde etti ve bu miktar geçen senenin ilk çeyreğine göre altı kat daha fazla. Platformun üye sayısının ikinci çeyrek içerisinde 100 milyon sınırını aşacak gibi gözüküyor.

Şirket, yatırımcıların Amazon’un NFL yayınlarına yaptığı yatırım ile ilgili olarak kendi platformlarının böyle bir şey yapmayı planlayıp planlamadığını sorduğunu ancak cevabın bu tarz yerlere yatırım yapmak yerine bu paralar ile daha fazla televizyon şovu ya da film çekmenin daha akıl karı olacağını açıkladı.

Platform orijinal içeriğe her sene daha fazla önem veriyor ancak bu sene pek büyük ses getireni bir yapım olmadığı. 2016’nın son çeyreğinde Iron Fist, A Series of Unfortunate Events ve Dave Chappelle gibi yapımlar platforma geldi. Ancak bu yapımlar House of Card ya da Stranger Things kadar ses getirmedi.