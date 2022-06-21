Netflix eş CEO’su Ted Sarandos, önümüzdeki Perşembe 2022 Cannes Lions festivalinde bir sunum yapacak ve yöneticinin, ilk kez reklamların yer alacağı yeni daha ucuz yayın planları hakkında ipuçları vermesi bekleniyor.

Film ve dizi devi, reklam satış ortaklıkları hakkında konuşmak için kısa süre önce Google, Comcast/NBCUniversal ve Roku ile bir araya gelecekti. Panel sırasında Cannes tarafından “Yılın Eğlence Kişisi” seçilen Sarandos, bu ortaklıklar hakkında resmi açıklamalarda bulundu.

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CNBC‘ye göre Netflix, bu anlaşmaları sonuçlandırmak için bir şirket arıyor ve reklam ortaklarıyla olan ilişkiyi yönetmek için üst düzey bir yönetici ve tüm ekibi tutması bekleniyor.

Google, dünyanın en büyük reklam platformunu sunduğu için kendisini ünlü bir marka olarak sunabilir. Comcast, premium TV hizmetleri için reklam satışında liderdir, Roku ise Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en büyük TV operatörüdür.

Netflix, yakında yeni planlardan bahsedeceği bilgisini doğrulamayı reddetti. “Daha düşük fiyatlı, reklam destekli bir seçeneğin nasıl piyasaya sürüleceğine karar vermenin henüz ilk günlerindeyiz ve herhangi bir karar verilmedi. Yani tüm bunlar şu anda sadece spekülasyon” açıklaması yapıldı.

Netflix’in yeni iş kararları, 2022’nin ilk çeyreğinde (2021’in dördüncü çeyreğine kıyasla) 200.000 abone kaybına, on yıldaki abonelerde en önemli düşüşe bir yanıttır.