Netflix AirPods Pro ve Max için özel ses desteğini test ediyor

Gelen bilgilere göre Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max modellerini kullanan izleyiciler için özel bir ses desteği üzerinde çalışıyor.

İlginizi çekebilir: Huawei, sürücüsüz araçlarla etkileşime girebilen akıllı yollar geliştiriyor

reklam

iPhone modelleriyle Dünya’nın en popüler teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, kulaklık konusunda da son birkaç yıldır kullanıcılara yeni deneyimler sunuyor. İlk olarak 1. nesil AirPods modelini tanıtan şirket, ardından 2. nesil modelini, AirPods Pro modelini ve son olarak da geçtiğimiz ay kablosuz kulak üstü kulaklıkları olan AirPods Max modelini çıkardı. Oldukça etkileyici ses performansı sunan bu modeller, Fransız iPhoneSoft sitesinin iddiasına göre yeni bir ayrıcalığa sahip olacak. İddiaya göre Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max modeli için özel bir ses desteği üzerinde çalışıyor.

Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max

iPhoneSoft, ortaya yeni bir iddia attı. İddiaya göre Amerika’daki isimsiz bir Netflix çalışanı, şirketin AirPods kulaklıklar için özel bir ses desteği üzerinde çalıştığını onayladı. Çalışma Aralık 2020 tarihinden beri sürüyor ve 2021 baharında küçük bir içerik grubu için yayınlanacak. Hangi içeriklerin bu listede olduğu belirtilmese de zaman içinde tüm kütüphanenin bu özel ses desteğine kavuşması bekleniyor. Bu aslında yayın platformu için ilk değil. Kullanıcılarına en iyi performansı sunmak için yoğun çalışmalarda bulunan Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max için üzerinde çalıştığı özelliği, geçmişte başka ses sistemleri ve kulaklıklara da sunmuştu. Bu özellik Spatial Audio olarak adlandırılıyor.

Spatial Audio nedir?

Spatial Audio; Mekansal ses, Konumsal ses , Surround ses odaklı kodlanmış videoları izlerken ya da müzikleri dinlerken ‘sinema benzeri bir deneyim’ sunmak için tasarlanmıştır. Bu teknoloji etkileyici bir deneyim sunabilmek için hem cihazınızdaki hem de kulaklığınızdaki sensörlerden faydalanır. Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max özelliğini sunduğunda yeni detaylar da ortaya çıkacaktır. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri Trendyol üzerinden almak için tıklayınız.

İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.