Apple
Netflix AirPods Pro ve Max için özel ses desteğini test ediyor
Gelen bilgilere göre Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max modellerini kullanan izleyiciler için özel bir ses desteği üzerinde çalışıyor.
İlginizi çekebilir: Huawei, sürücüsüz araçlarla etkileşime girebilen akıllı yollar geliştiriyor
iPhone modelleriyle Dünya’nın en popüler teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, kulaklık konusunda da son birkaç yıldır kullanıcılara yeni deneyimler sunuyor. İlk olarak 1. nesil AirPods modelini tanıtan şirket, ardından 2. nesil modelini, AirPods Pro modelini ve son olarak da geçtiğimiz ay kablosuz kulak üstü kulaklıkları olan AirPods Max modelini çıkardı. Oldukça etkileyici ses performansı sunan bu modeller, Fransız iPhoneSoft sitesinin iddiasına göre yeni bir ayrıcalığa sahip olacak. İddiaya göre Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max modeli için özel bir ses desteği üzerinde çalışıyor.
Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max
iPhoneSoft, ortaya yeni bir iddia attı. İddiaya göre Amerika’daki isimsiz bir Netflix çalışanı, şirketin AirPods kulaklıklar için özel bir ses desteği üzerinde çalıştığını onayladı. Çalışma Aralık 2020 tarihinden beri sürüyor ve 2021 baharında küçük bir içerik grubu için yayınlanacak. Hangi içeriklerin bu listede olduğu belirtilmese de zaman içinde tüm kütüphanenin bu özel ses desteğine kavuşması bekleniyor. Bu aslında yayın platformu için ilk değil. Kullanıcılarına en iyi performansı sunmak için yoğun çalışmalarda bulunan Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max için üzerinde çalıştığı özelliği, geçmişte başka ses sistemleri ve kulaklıklara da sunmuştu. Bu özellik Spatial Audio olarak adlandırılıyor.
Spatial Audio nedir?
Spatial Audio; Mekansal ses, Konumsal ses , Surround ses odaklı kodlanmış videoları izlerken ya da müzikleri dinlerken ‘sinema benzeri bir deneyim’ sunmak için tasarlanmıştır. Bu teknoloji etkileyici bir deneyim sunabilmek için hem cihazınızdaki hem de kulaklığınızdaki sensörlerden faydalanır. Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max özelliğini sunduğunda yeni detaylar da ortaya çıkacaktır. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…
İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri Trendyol üzerinden almak için tıklayınız.
İlginizi çekebilir: Her bütçeye uygun akıllı bileklikleri ve akıllı saatleri Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.
Aksesuar
Netflix, AirPods Pro için Uzamsal Ses desteğini test ediyor!
Bir Fransız sitesinden alınan rapora göre Netflix, AirPods Pro ve AirPods Max’te yerleşik olan uzamsal ses özelliği için destek eklemeye çalışıyor.
İlginizi çekebilir: AirPods Max garantisi kulaklık yastıklarını kapsamıyor!
Site, Amerika Birleşik Devletleri’nde uzamsal ses desteği ile ilgili çalışmaların olduğunu belirten isimsiz bir Netflix çalışanıyla konuştuğunu söylüyor.
Söylenti henüz başka bir kaynak tarafından onaylanmadı. Ancak Fransız menşeili kaynak, bu özelliğin önümüzdeki ilkbaharda küçük bir katalog başlığı yayınlayarak hayata geçirileceğini düşünüyor.
Uzamsal ses nedir?
Uzamsal ses, sinema salonunki atmosfere benzer olarak, sesi Apple’ın kulak içi ve kulak üstü kulaklıklarına taşıyan aynı zamanda sesi üç boyutlu hale getiren bir “AirPods Pro“ ve “AirPods Max“ özelliğidir. Uzamsal ses, başınızın hareketini ve iPhone’unuzun konumunu takip etmek için AirPods Pro ve iPhone’daki jiroskop ve ivmeölçeri kullanır, hareket verilerini karşılaştırır ve ardından ses alanını başınız hareket ederken bile cihazınıza bağlı kalacak şekilde yeniden düzenler.
Apple, özelliği ilk olarak 2020 Kasım ayında duyurmuştu. O günden itibaren birçok AirPods Pro sahibi bu özelliği deneyimlemek için gün sayıyordu. Özelliğin Netflix’e getirilmesi şüphesiz ki AirPods Pro kullanıcılarının Uzamsal Ses tecrübesini deneyimleyebilmesi için sınırsız bir içeriğe sahip olmasını sağlayacaktır.
Uzamsal Ses, sadece iPhone veya iPad ile çalışan bir özelliktir. Bu nedenle eğer Netflix gerçekten bunun üzerinde çalışıyorsa, özellik sadece Apple’ın uyumlu iPhone’ları veya iPad’lerinde görüntülediğiniz Netflix içeriklerinde destek sağlayacaktır.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Apple
Apple 2020 yılında çok daha fazla Mac sattı
Bir analiz firmasından gelen yeni bilgilere göre Apple, 2020 yılında daha fazla Mac bilgisayar satışı yaptı. Bu durumda Apple firmasının kendi üretimi M1 çipleriyle çıkardığı bilgisayarlar da önemli rol oynuyorlar.
İlginizi çekebilir:
- Kablosuz şarj özelliği nedir? Hangi telefonlar destekliyor?
- Uygun ve oldukça güçlü telefon ve bilgisayar cihazları ve kablosuz şarj cihazı önerileri için bu listeye bir göz atmanızı öneririz.
Canalys, 2020 yılının son çeyreğinde dünya çapında bilgisayar piyasasıyla ilgili yaptığı incelemede aynı zamanda bütün bir yılın özetini de sundu. Sunulan verilere göre ise 2020 yılında Apple, 2019 yılına oranla %16.6’lık bir artış ile 22.6 milyon bilgisayar satışı sağladı. Özellikle yılın son çeyreğinde %45 ile yaşadığı oldukça yüksek satış artışı için firmanın aynı dönemde çıkan M1 Mac’lerinin önemli etkisinin olduğunu söyleyebiliriz.
Genel anlamda ise bilgisayar piyasasında %11 artış görüldü. Toplamda 297 milyon bilgisayar sayısı ile de 2010’dan beri piyasanın en iyi sonucu yakalanmış oldu. Özellikle öğrenci ve çalışan kişiler tarafından tercih edilen notebook ve iş istasyonları cihazlarında 2019 yılında göre %44 artış görülürken; masaüstü bilgisayarlar ise %20 düştü.
Apple tarafında görülen 22.6 milyon satış rakamı firmayı genel bilgisayar üreticileri arasında dördüncü sıraya yerleştirdi. Arkasında ise 20 milyon ile Acer markasını görebiliyoruz. Ancak kazanç bazında bakacak ve MacBook cihazlarındaki geliri göz önünde bulunduracak olursak aradaki fark muhtemelen bu kadar az olmayacaktır.
Apple satış genelinde dördüncü, gelişimde birinci sırada
Sıralamanın başında ise 72.6 milyon ile Lenovo geliyor. Onu ise 67.5 milyon ile HP ve 50.2 milyon ile Dell takip ediyor. Bu markaların 2020 yılında geçmiş yıla nazaran şahit oldukları gelişim ise sırasıyla %11.9, %7.1 ve %8.2 olarak karşımıza çıkıyor. Yani yükseliş bazında %16.6 ile Apple önemli bir gelişme kaydetmiş durumda.
Tim Cook başta olmak üzere Apple firmasının bu satış rakamlardan memnun olduğunu söylemek zor olmasa gerek. Özellikle Intel işlemcilerinden ayrılıp kendi işlemcilerine geçmelerinin bu artışta önemli pay sahibi olduğu aşikar. Aynı zamanda bilgisayarlarına getirecekleri yeniliklerle birlikte bu sayıların devam etmesi işten bile değil.
Canalys analistlerinden olan Ishan Dutt 2021 yılı geneli için ise; 2020 yılında artan talep, rekabet ve gelmeye devam eden yenilikler dolayısıyla bu yılın bilgisayarlar için daha da heyecan verici bir dönem olabileceğini de ekliyor.
Apple
iPad için Office güncellendi!
Microsoft bugün, Word, PowerPoint ve Excel dahil olmak üzere iPad için Office uygulamalarında yeni güncellemeler yayınladı. Güncelleme, iPad için Excel’de iki elektronik tabloyu aynı anda yan yana açıp görüntülemenize ve düzenlemenize olanak tanıyan Split View özelliği sunuyor. Word ve PowerPoint halihazırda Mayıs 2020’de Split View için destek almıştı.
İlginizi çekebilir: AirPods Max garantisi kulaklık yastıklarını kapsamıyor!
iPad için Office güncellemesi hangi yenilikleri barındırıyor
Split View’i, dosya görünümündeki bir elektronik tablo belgesine basılı tutarak ve ardından ekranın sol veya sağ tarafına sürükleyerek aktif edebilirsiniz. Split View’den çıkmak için ise ekranın ortasındaki kaydırıcıyı tutmanız ve elektronik tablo belgelerinden birini kapatmak veya tam ekran yapmak için sola veya sağa sürüklemeniz gerekiyor.
İşinize yarayabilecek indirimli ve kullanışlı ürünleri sizin için HepsiBurada üzerinden listeledik.
Bu arada, PowerPoint’te kullanıcılar artık sunumlarını yeni Sunum Koçu özelliği ile prova edebiliyorlar. Bu özellik, seyirciyi meşgul eden hız, adım, doldurucu sözcükler, hassas ifadeler ve daha fazlası gibi şeyler hakkında geri bildirimler sunuyor.
Microsoft ayrıca, iPadOS 13.4’te sunulan iPadOS izleme dörtgeni kontrollerine tam destek sağlamak için de çalışmalarını sürdürüyor. Güncellemenin ardından, kullanıcılar belgelerle etkileşim kurmak için iPad’lerine bir izleme dörtgeni ve fare bağlayabiliyorlar. İzleme dörtgenine sahip klavyeler arasında iPad Pro için Apple Magic Keyboard ve Brydge’s Pro+ seçenekleri bulunurken, 10,2 inç iPad ile 10,5 inç iPad Air için Logitech’s Combo seçeneği bulunuyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
Yazan: mehmett, 3 saat önce
-
-
-
6000-8000 TL civarı telefon tavsiyesi ?
Yazan: fuguler, 11 saat önce
-
Yazan: Metin Murat, 2 gün önce
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Yerli mesajlaşma uygulaması iş birliği
Galaxy S21 Ultra vs. S20 Ultra: İlk ‘Ultra’dan beri neler değişti?
Netflix AirPods Pro ve Max için özel ses desteğini test ediyor
Windows 10X işletim sistemi demosu kullanıcılara ulaştı
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
Poco M3 için zorlu kapışma! | Redmi Note 9 ve Poco M3 karşı karşıya
Samsung Galaxy S21 ailesi değerlendirmesi | Uzun uzun konuştuk!
REALME 7 PRO İLE 1 AY GEÇİRMEK | Dilşah’la 1 ay #1
“WhatsApp’sız da yaşanabilirmiş” | WhatsApp olmadan yaşanır mı? #Gün2
Redmi Note 9S Kullanıcı Deneyimi (Selim Bozacı)
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.