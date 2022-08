Çinli oyun şirketi NetEase, Quantic Dream‘i satın aldı. NetEase, 2019’dan beri geliştiricide büyük hissesine sahiptir. Quantic Dream en çok Heavy Rain gibi oyunlarıyla tanınır.

Satın alma ile Quantic Dream, NetEase’in bir yan kuruluşu olacak. Stüdyo bağımsız olarak çalışmaya devam edecek. Stüdyo bir basın açıklamasında, satın alma işleminden sonra şirketin tüm platformlar için oyunlar geliştirmeye ve yayınlamaya odaklanmaya devam edeceğini belirtti. Geliştirici ayrıca diğer geliştiricilerin oyunlarını oluşturmaya ve yayınlamaya yardımcı olmaya devam ediyor. Çinli şirketin Quantic Dream için ne kadar ödediği bilinmiyor.

NetEase, dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri konumunda. Şirket, esas olarak Çin’de oynaması ücretsiz oyunlarla büyüdü, ancak giderek artan bir şekilde uluslararası pazarları da hedefliyor. Şirket, 2019’dan beri Quantic Dream’de çoğunluk hissesine sahip ve şimdi bu stüdyoyu tamamen devralıyor.

Şirket ayrıca daha önce Destiny geliştiricisi Bungie’ye yatırım yaptı ve 2020’de No More Heroes geliştiricisi Grasshopper Manufacture’ı satın aldı. NetEase ayrıca bu yıl Japonya ve ABD’de stüdyolar kurdu. Quantic Dream, NetEase’in ilk Avrupa stüdyosu olacak.

Quantic Dream 1997 yılında Fransa’da kuruldu. Stüdyo, portföyünde Fahrenheit, Heavy Rain, Beyond: Two Souls ve Detroit: Become Human gibi oyunlarla öncelikle anlatı oyunlarına odaklanıyor. Şirket şu anda Star Wars Eclipse üzerinde çalışıyor ve önümüzdeki yıllarda Dustborn ve Under The Waves oyunlarını da piyasaya sürecek.