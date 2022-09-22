NASA, James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen Neptün’ün çarpıcı yeni görüntülerini paylaştı. Kayıt, Güneş Sistemi’ndeki en uzak gezegenin halkaları ve atmosferinin yanı sıra Buz Devi’nin bilinen 14 uydusundan 7’sini açıkça gösteriyor. Bunlar: Triton, Galateia, Naiad, Talassa, Despina, Proteu ve Larissa.

Kompozisyonda Neptün karakteristik mavi rengiyle görünmüyor çünkü Webb kameraları kızılötesi dalga boyunda çalışıyor. Kutup bölgelerinde, başta metan olmak üzere soğuk gazların oluşturduğu ve güneş ışığını yansıtan yüksek enlem bulutlarından oluşan bir bandın sonucu olarak daha büyük bir parlaklık gözlemlemek mümkündür.

Gezegenin bu uç noktalarının ötesinde, ekvator çizgisinde daha soluk bir parıltı, Neptün’ün atmosferik dinamiklerinin görsel imzasını güçlendirir. Bölgede rüzgârlar ve fırtınalar hâkimdir ve bunlar sirkülasyon kuşaklarına yol açarlar; en ünlüsü de ilk kez 30 yıl önce Voyager 2 sondası tarafından tespit edilen Büyük Karanlık Lekedir.

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NASA’nın önümüzdeki yıldan itibaren Neptün’ün atmosferiyle ilgili ek çalışmalar yapmak üzere planlar hazırlıyor. Buna ek olarak Trident görevi, bilim insanlarının buzlu kabuğunun altında bir okyanus olduğuna inandıkları gezegenin en büyük uydusu Triton’a odaklanarak buzlu dünyaların gizemlerini keşfetmeyi amaçlayacak.

Kaynak: NASA